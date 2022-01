Nu este o glumă! Ce pensie de handicap primește Mircea Solcanu, după operația pe creier: ”E un șoc pentru oricine”

După operația pe creier, suferită în 2012, Mircea Solcanu a fost nevoit să solicite de la statul român o pensie de handicap, ”ajutor” care ar fi trebuit să-i ușureze traiul. Fostul prezentator TV și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre neputința cu care se confruntă de când a devenit o persoană cu nevoi speciale.

În anul 2012 fostul prezentator TV a trecut printr-o intervenţie chirurgicală extrem de riscantă la Viena, pentru îndepărtarea unei tumori la creier. Intervenția a fost una reușită, însă Mircea Solcanu a rămas cu sechele. Nu mai aude deloc cu o ureche, iar la cealaltă și-a pierdut auzul în proporție de 70%, de asemenea, Mircea este pensionat pe caz de boală.

Mircea Solcanu: ”E un șoc pentru oricine”

În prezent, Mircea Solcanu se află la Constanța și este student la Actorie, meserie pe care o iubește de când era mic. Vedeta TV trăiește în aceste zile din pensia de handicap, pe care a accesat-o după operația pe creier:

„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea așa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a „bătut’” luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie. Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram „like a boss”. Dar, de la 760 de lei, când primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine‘, a spus Mircea Solcanu, potrivit impact.ro.

Deși a scăpat cu viață, medicii l-au avertizat că boala poate recidiva după o anumită perioadă. Fostul prezentator TV s-a resemnat și încearcă să se bucure de viață cu bune și cu rele:

„Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște.Trăiesc din pensia de handicap și sunt aproape surd. Sunt în anul 2. Sincer, abia aștept să termin facultatea’” a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

