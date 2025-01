Nu este o glumă! Ce salariu are Ianis Hagi acum, după renegocierea cu Rangers

Ianis Hagi a traversat o perioadă grea la Rangers. În luna octombrie a anului trecut, fotbalistul a revenit la prima echipă a grupării scoțiene, însă a fost nevoit să accepte eliminarea unei clauze din contract. Antrenorul îl poate folosi pe teren doar în campionat sau Cupă. Ei bine, presa de peste hotare a dezvăluit ce salariu are fiul lui Gică Hagi, după renegociere.

Jurnaliștii britanici au publicat lista actualizată a salariilor pe care le primesc jucătorii de la Rangers. Cel mai bine plătit fotbalist de pe Ibrox este căpitanul James Tavernier, cu un salariu de 30.000 de lire sterline pe săptămână, respectiv 1.900.000 de lire sterline pe an. Potrivit analizei realizate de Interesting Football, Ianis Hagi nu se află în primii 10 în clasamentul celor mai bine plătiți jucători.

Citește și: Fotbalist de top, ridicat de poliție pe aeroport! De ce l-au dus în arest

După renegocierea cu echipa scoțiană, Ianis Hagi a ajuns de la aproximativ un milion de euro la 833.000 de euro (700.000 de lire sterline). Așadar, ținând cont de salariul pe care îl încasează, jucătorul nu se află în Top 10 la Rangers.

Mai exact, fiul lui Gică Hagi este pe locul 14 în clasamentul celor mai bine plătiți jucători, la egalitate cu Robin Propper, Tom Lawrence și Hamza Igamane. Tricolorul încasează 14.500 de lire sterline pe săptămână.

Ianis Hagi a plătit un preț destul de mare pentru a reveni în echipa mare de la Rangers, însă nu a vrut să rateze această ocazie. Mai mult decât atât, sportivul a mărturisit că este mulțumit la formația scoțiană și fericit cu alegerea pe care a făcut-o.

„Sunt fericit. Am realizat că uneori există lucruri pe care nu le poți controla. Am spus-o și în trecut, am ajuns să înțeleg ceea ce trebuie să fac pe teren. Sunt foarte fericit aici, iar acest lucru cred că se poate observa pe teren, spre deosebire de sezonul trecut. Pentru mine, să fiu fericit contează cel mai mult. În fotbal nu poți controla tot ceea ce se întâmplă, dar un lucru e cert și anume că sunt mulțumit aici la Rangers”, a spus Ianis Hagi, la o conferință de presă, transmisă pe Facebook de Rangers FC.