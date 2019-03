NU i-a fost rușine să recunoască. Antonia, mărturisire surpriză despre hainele din dressing: “Iau și de la second hand”

Chiar dacă au suficienți bani ca să își împlinească aproape orice dorință, unele dintre vedetele de la noi nu spun: un “NU!” categoric când vine vorba de un shopping la un magazin cu haine second hand. Ei bine, sunt și mai puține acelea care recunosc acest aspect. Și după ce Inna, Lili Sandu, Irina Rimes, Bianca Drăgușanu, Cosmina Păsărin și Oana Lis au mărturisit că au în dressingul lor și haine second hand, și Antonia a făcut o astfel de dezvăluire.

Antonia, mărturisire surpriză despre hainele din dressing: “Iau și de la second hand”

Antonia este mereu e îmbrăcată ca-n reviste, însă… unele dintre hainele pe care le îmbracă sunt cumpărate din magazine second hand. Frumoasa artistă a mărturisit că îmbrăcămintea luată din locuri vintage i se pare foarte frumoasă.

“În mare, îmi place să fiu sport, mă simt cel mai bine sport și lejer, dar îmi place să fiu și feminină, știu că mulți oameni mă preferă feminină. Eu mă simt cel mai bine sport, în trening. Nu mai am loc de haine, că are și Alex haine multe. Hainele de la băieți le refolosesc. Eu iau și haine de la locuri vintage și de la second hand, care mi se par mai cool”, a declarat cântăreața în cadrul unui interviu acordat la “Xtra Night Show”.