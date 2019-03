Surpriză: ce meserie avea Antonia înainte să devină celebră

Antonia, pe numele din buletin Antonia Clara Iacobescu, are tot ce își poate dori o femeie la vârsta de 29 de ani: o carieră frumoasă și o familie minunată, formată din trei copii și un bărbat care o divinizează. Dacă acum își permite să își îndeplinească orice dorință, în urmă cu câțiva ani buni, nu se întâmpla același lucru. Superba cântăreață a dezvăluit recent ce meserie avea înainte să devină celebră.

Ce meserie avea Antonia înainte să devină celebră

Nu mai e un secret pentru nimeni că Antonia a crescut și s-a format ca om în Statele Unite, după ce ea și părinții săi au părăsit România – pe atunci artista avea doar cinci ani. Ei au locuit o perioadă în Utah, după care s-au mutat în Nevada, mai exact în excentricul Las Vegas – la acea vreme, Antonia avea 13-14 ani, după cum a mărturisit într-un interviu mai vechi.

De curând, Antonia a declarat că a fost nevoită să facă singură banii, pentru că părinții ei nu o mai puteau ajuta din punct de vedere financiar. Ea a defilat pe mai multe catwalk-uri, iar experiența căpătată ca model a ajutat-o în cariera muzicală. Chiar dacă moda nu a fost o pasiune, vă reamintim că în urmă cu șase ani, partenera de viață a lui Alex Velea și-a lansat o linie vestimentară, numită MOJA.

“Mi-a luat puțin mai mult timp, având în vedere că sunt două mentalități total diferite, plus că am crescut acolo și nu aveam niciun prieten aici. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu. De fapt, a fost un pas intermediar. Mi-a fost însă greu și a durat ceva până m-am obișnuit. Poate și din cauză că am venit la 18 ani”, a dezvăluit Antonia pentru jurnaliștii de la , a dezvăluit Antonia pentru jurnaliștii de la VIVA!

Antonia, cursuri de canto în America

După ce a revenit din America, unde a făcut cursuri de canto, Antonia s-a căsătorit cu Vincenzo Castellano. Nunta lor a avut loc în 2011, iar la doi ani de la fericitul eveniment, ei au divorțat. În timpul mariajului lor a apărut: Maya, care este crescută de buncii italianului. Ulterior, cântăreața și-a refăcut viața alături Alex Velea, căruia i-a dăruit doi băieți: Dominic și Akim.

“Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a mai povestit artista în cadrul aceluiași interviu.

"Când aveam vreo 12 ani, am luat parte la un Talent Show şi am cântat împreună cu două prietene de-ale mele o piesă de la Destiny's Child", a declarat Antonia. Antonia a avut prima apariţie pe scenă când era în clasa a VI-a.