Nu-l mai recunoști pe Paul! Cum s-a schimbat concurentul care a cucerit inimile fanilor emisiunii Chefi la Cuțite

Vă mai aduceți aminte de Paul Mino Niculescu, fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite? Pe atunci, acesta avea să cucerească simpatia celor de acasă prin felul său carismatic, dar mai ales prin talentul său în domeniul culinar. Ei bine, iată ce mai face și cum arată acum.

Paul Mino Niculescu se numără printre cei mai apreciați concurenți din sezonul 7 Chefi la cuțite. Apariția lui extravagantă în platoul show-ului i-a surprins atât pe cei 3 chefi, cât și pe fanii emisiunii. De asemenea, povestea sa de viața a lăsat mulți oameni cu gura căscată.

Paul Mino Niculescu a lăsat mască pe toată lumea cu preparatul său

Pentru a intra în grații juraților, Paul s-a decis să facă un preparat cu care să atragă toate privirile. Astfel, fostul concurent din sezonul 7 a venit cu o rețetă de ochi de miel, care i-a lăsat fără cuvinte pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Cu toate acestea, preparatul lui Paul nu a fost chiar pe placul chefilor, însă aceștia i-au mai acordat o șansă. Astfel, concurentul a fost trimis în bucătărie pentru a prepara o rețetă care i-a convins pe jurați că merită să ocupe un loc în competiția culinară.

„De când eram mici, m-am apucat să pictez. Au văzut că am talent și mi-au acordat șansa să am expoziții. Doar că trebuia să pictez strict ce mi se spunea, iar asta m-a nemulțumit. Așa am ajuns să fac graffitti.

M-am gândit să produc ceva pentru mine. Pe la 12 ani am început să fac bani. La 9 ani m-a dat mama pentru prima oară afară din bucătărie pentru că a zis că îi iau locul. Am încercat să o ajut pe mama cu mâncarea pentru că nu avea suficient timp liber. Pe la 10 ani am cântat prima oară într-un cor bisericesc. M-am dus în toate direcțiile: filme, muzică”, povestea atunci, Paul Mino Niculescu.

Ce face și cum arată acum Paul Mino Niculescu

Paul Mino Niculescu nu a mai apărut de mult timp în fața telespectatorilor. Mai mult decât atât, se pare că fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite și-a redus chiar și activitatea din mediul online. Cea mai recentă fotografie de pe contul său de Instagram este din luna ianuarie a acestui an.

Bărbatul și-a făcut un selfie în bucătărie, iar după cum se poate observa, Niculescu nu s-a schimbat foarte mult de la Finala show-ului. Mai mult, fostul concurent merge adesea la sala de fitness, iar drept dovadă stau clipurile video pe care le-a publicat pe rețelele de socializare. În ceea ce privește pasiunea sa pentru bucătărie, acesta postează ori de câte ori are ocazia, imagini sau filmulețe cu preparatele sale.