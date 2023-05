Povestea de viață a lui Richard Abou Zaki, românul cu o stea Michelin. Drama pe care a trăit-o concurentul de la Chefi la Cuțite: „A fost destinul meu”

Cei trei jurați de la Chefi la Cuțite au avut parte de o nouă surpriză, pe platourile de filmare. De data aceasta, și-a făcut apariția Richard Abou Zaki, un concurent român care are o stea Michelin! Iată mai jos, în articol, povestea sa de viață.

În ediția care a avut loc în data de 1 Mai, pe platourile de filmare de la Chefi la Cuțite și-a făcut apariția un concurent român care are o stea Michelin. Mai cu seamă, Richard Abou Zaki este un tânăr în vârstă de 26 de ani care i-a impresionat pe cei trei jurați.

Richard Abou Zaki s-a născut la Piatra Neamț, iar la vârsta de 5 ani s-a mutat în străinătate. Tânărul a venit direct din Italia, pentru a-i impresiona pe cei trei jurați de la Chefi la Cuțite. Este chef de profesie și are o stea Michelin. Pasiunea către gătit și-a dezvoltat-o de la o vârstă fragedă. În emisiunea de la Antena 1, Richard și-a expus povestea de viață.

„Eu m-am născut la Piatra Neamț, am 26 de ani și vin din Italia. Am început să gătesc de când aveam 8 ani, mama mea muncea la fabrică și eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar”, a mărturisit el.

Vezi și CUM ESTE VIAȚA LUI SULTAN KOSEN, CEL MAI ÎNALT BĂRBAT DIN LUME. JURAȚII DE LA CHEFI LA CUȚITE AU RĂMAS UIMIȚI: „CUM E SĂ VEZI LUMEA DE SUS?”

Richard Abou Zaki, românul cu o stea Michelin: „Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar”

Încă de mic, Richard a învățat să gătească și, în timp, a dezvoltat o pasiune către arta gastronomică. Când mama lui mergea la muncă, concurentul rămânea acasă și pregătea masa. De atunci, și-a dat seama că are un vis măreț, și anume acela de a devenit un bucătar excelent. A făcut o serie de dezvăluiri despre viața personală, în emisiunea de la Antena 1.

Copilăria, însă, nu a fost ușoară. Povestea de dragoste dintre părinții lui s-a întrerupt brusc, atunci când Richard avea șase luni. Mama lui, româncă, și tatăl său, libanez de origine, au ales să se despartă. Atunci, figura paternă a ales să plece în America, Richard rămânând alături de mama lui.

„Mama mea e română, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (…) Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar”, a mai mărturisit Richard Abou Zaki.

Citește și NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA! CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, DEZVĂLUIRI ULUITOARE DESPRE DUMITRESCU ȘI BONTEA: „NOI NU SUNTEM PRIETENI”

Totodată, românul în vârstă de 26 de ani le-a mai mărturisit celor trei jurați că deține patru restaurante, iar unul dintre ele este cotat la o stea Michelin, obținută în nouă luni.

„Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia când aveam 5 ani cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu. Eu am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, a mai dezvălui Richard.

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Chefi la Cuțite