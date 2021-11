Nu mai există cale de împăcare! Jador și Georgiana și-au spus ”Adio!” definitiv. Gestul artistului spune tot: ”E un gest frumos de despărțire”

Nu mai există cale de împăcare! Jador și Georgiana și-au spus ”Adio!”, iar de această dată pare să fie pentru ultima oară.

Prima iubire nu se uită niciodată! Iar Jador știe acest lucru. În ciuda faptului că a încercat să își găsească sufletul-pereche, artistul nu a putut să o uite pe singura femeie pe care a iubit-o vreodată. Georgiana i-a fost alături la bine și la greu, iar Jador nu a reușit să treacă atât de ușor peste povestea de dragoste pe care a avut-o cu ea. (VEZI ȘI: JADOR, MARELE ABSENT DE LA BOTEZUL ORGANIZAT DE CULIȚĂ STERP. MOTIVUL PENTRU CARE CÂNTĂREȚUL A LIPSIT DE LA EVENIMENT. „FOARTE MULTE BÂRFE…”)

Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei, în nenumărate rînduri, și a vrut cu orice preț să îndrepte lucrurile. Așa că… după ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au despărțit din nou. Iar de această dată… se pare că nu mai există cale de împăcare. Jador a fost cel care a făcut anunțul rupturii și le-a dezvăluit fanilor ce ”cadou de despărțire” i-a făcut Georgianei.

Artistul a lansat recent piesa ”Fidel”, în care și-a transpus în versuri sentimentele pentru fosta lui iubită.

”Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație. Apucasem să compun versuri și să cânt pieasa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a dezvăluit Jador.

Jador: ”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună”

Porivit artistului, Jador și Georgiana ar fi pus capăt poveștii lor de dragoste din cauza geloziei excesive alte tinerei. (CITEȘTE ȘI: CUM LE ADUCE JADOR BUCURIE PĂRINȚILOR SĂI. NIMENI NU A ȘTIUT ASTA DESPRE ”PRINȚUL YOUTUBE-ULUI” DIN ROMÂNIA, PÂNĂ ACUM!)

”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mărturisit Jador.