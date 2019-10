Nu, nu e o glumă! Deși e “Regele manelelor”, Nicolae Guță conduce o mașină modestă, preferată de mulți dintre români

Deși a fost supranumit “Regele manelelor”, Nicolae Guță nu deține un autoturism de lux, așa cum a apărut în videoclipurile făcute pentru melodiile sale, de-a lungul carierei muzicale. În realitate, artistul conduce o mașină modestă, preferată de mulți dintre români.

Nicolae Guță conduce o mașină modestă, preferată de mulți dintre români

La 51 de ani, Nicolae Guță are 12 copii și se pregătește să devină din nou ginere. El și mama celui mai mic moștenitor, Cristina, vor să facă nunta în ziua în care îl vor boteza pe Edan. Devenit un familist convins în ultimii ani, controversatul manelist a ales să nu investească bani în mașina pe care o conduce, astfel că… de multă vreme, el conduce un autoturism fabricat în România și pe care o preferă mulți dintre români.

În timpul unor declarații mai vechi, fosta lui soție, Narcisa, a vorbit despre mașina lui personală. “Dacie – pentru ca e un om modest, merge cu ce se simte bine. A zis ca nu vrea sa investeasca mult intr-o tabla pentru ca aia se indoaie, se sparge, a zis ca mai bine investeste in proprietati. Dar are multe case. Mai mult de 9 are. Eu am o masina mai scumpa decat a lui”, a declarat Narcisa Guță, fosta soție a manelistului, într-un interviu oferit la Antena 1.

În ultimul interviu de la emisiunea “Acces Direct”, Nicolae Guță a vorbit chiar despre retragerea sa din muzică. El a devenit tată pentru a doisprezecea oară pe 26 iunie. “Facem nunta când vom face botezul. Dacă ajută Dumnezeu şi suntem sănătoşi preconizăm că anul care vine facem botezul. Vrem să terminăm căsuţa”, a dezvăluit cântărețul când s-a aflat în platoul de la “Acces Direct”.