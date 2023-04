Mihai Trăistariu nu s-a ferit pentru nicio secundă și a făcut dezvăluiri legate de viața personală. Mai cu seamă, cântărețul în vârstă de 43 de ani a susținut că are o dependență față de bani. În cadrul unui interviu televizat, a explicat când a fost momentul în care și-a dat seama că are această dependență. Iată detaliile mai jos, în articol.

Mihai Trăistariu a mărturisit că, încă din perioada pandemiei de coronavirus, și-a descoperit o dependență, și anume cea față de bani. Cântărețul de 43 de ani a dezvăluit că deținea în contul bancar și o sumă de rezervă, utilizată, probabil, pentru „zile negre”. Mai cu seamă, câteva zeci de mii de euro. Pandemia, însă, i-a dat mari bătăi de cap și l-a învățat pe artist să facă mai multe economii.

„În cazul meu, dacă nu am finanțe în casă sunt în depresie. Adică mă obișnuisem până în pandemie să am 50,000 de euro în bancă. Stăteam cu ei de frică, de rezervă. Să stea acolo banii ăia, să nu mă trezesc că am nevoie de ei și nu îi am!

Pandemia m-a răpus și mi-am dat seama că sunt dependent de bani. De atunci m-am învățat să fiu strângător, să economisesc. Nu sunt calic, nu sunt zgârcit, chiar sunt darnic”, a mărturisit artistul.

Mihai Trăistariu s-a înscris la un curs de contabilitate

Pe de altă parte, artistul a mărturisit că a început un curs de contabilitate, pentru a învăța cum să își administreze mai bine banii.

„Da (n.r. s-a apucat de un curs de contabilitate). Mi-am dat seama că nu sunt atât de genial la strâns banii. Nu știu să îmi administrez banii. Îi risipesc foarte ușor. Se fac ușor și îi risipesc la fel de ușor și atunci am zis că trebuie să învăț să mă administrez puțin. Am găsit pe rețelele de socializare un curs, am dat un telefon și m-am înscris”, a continuat Mihai Trăistariu, la Antena Stars.

Sursă foto: social media, captură video YouTube (podcast „Aproximativ Discuții”)