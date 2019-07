Nu semnezi cu Luana, nu ajungi la echipa lui Rednic! Document-bombă + declaraţii în premieră

În ultimele zile, Mircea Rednic a fost atacat dur de mai mulţi oameni din fotbal, în special de Florin Prunea. Tehnicianul este acuzat că, de-a lungul timpului, ar fi făcut presiuni asupra unor fotbalitşti să semneze contracte de reprezentare cu fiica sa, Luana.

În caz contrar, jucătorii ar fi fost trecuţi pe linie moartă dacă la echipă s-ar fi aflat “Puriul” sau nu ar fi avut şansa să parafeze înţelegeri cu grupările pregătite de antrenorul de 57 de ani. În replică, Mircea Rednic i-a catalogat drept mincinoşi pe cei care susţin că pune presiune pe fotbalişti pentru ca aceştia să fie impresariaţi de Luana.

Inclusiv Ionel Ganea, fostul mare international român, l-a acuzat pe Mircea Rednic că ar forţa fotbaliştii să încheie contracte de reprezentare cu Luana. “Orice transfer se face prin fata lui”, a spus “Ganezul” care are un fiu, George, care evoluează pentru Viitorul Constanţa.

“Singurul contact cu Ganea a fost când eram la Mouscron şi el m-a sunat ca să mă roage să-l iau pe băiatul lui acolo, dar nu s-a finalizat, pentru că George Ganea s-a accidentat. Înţeleg că este euforic după golul marcat de fiul său, dar asta nu trebuie să fie un prilej să apărem în presă cu declaraţii neadevărate cu unicul scop de a se băga în seamă”, s-a apărat Mircea Rednic în urmă cu o săptămână.

Ganea Jr. trebuia să ajungă la Mouscron: “Nu am semnat cu ea, iar totul a picat!”

Iată firul întreg al evenimentelor şi motivul pentru care între Ionel Ganea şi Mircea Rednic a izbucnit conflictul.

În 2017, George Ganea era legitimat la AS Roma. Pentru că avea şanse mici să ajungă la prima echipă, Ionel Ganea a dorit să-şi ducă fiul, sub formă de împrumut, la Excelsior Mouscron, unde antrenor era Mircea Rednic.

“Am vorbit cu el (n.r.) Mircea Rednic de câteva ori la Bucureşti. George nu juca suficient la Roma, aşa că m-am gândit că la Mouscron ar avea mai multe şanse. Eu şi Rednic ne-am înţeles! Ulterior, am primit şi contractul de reprezentare al fiului meu cu Luana Rednic. Acolo erau trecute nişte clauze incredibile, iar când am văzut perioada contractului, de cinci ani, nu am fost de acord. A fost momentul în care totul a picat. George nu a mai ajuns acolo pentru că nu a semnat cu fata lui Mircea Rednic. Nu vreau scandal, dar vreau să vadă toată lumea că Ionel Ganea nu minte. Toată lumea ştie cum se fac transferurile la formaţiile unde antrenează Mircea Rednic: prin fata lui!”, a spus Ionel Ganea pentru ProSport.

Luana Rednic, comision de 10% din contractul lui George Ganea

ProSport a intrat în posesia inclusiv a contractului pe care George Ganea ar fi trebuit să-l semneze cu Luana Rednic. În continuare, vă prezentăm cele mai importante date din document:

DURATA

Prezentul contract este pentru o perioadă de 60 de luni;

Contractul intră în vigoare la data de 14.06.2017 şi se termină la data de 14.06.2022;

REMUNERAŢIA

Intermediarul primeşte un comision în valoare de 10 % din salariul de bază brut anual datorat de către un club de fotbal jucătorului în urma contractelor propuse sau negociate sau renegociate de către intermediar.

“Acest profitor şi fiica lui au căpuşat clubul Dinamo!”

În urmă cu doar câteva zile, managerul general al lui Dinamo, Florin Prunea, nu a avut milă de Mircea Rednic, pe care îl consideră principalul vinovat pentru actuala situaţie a clubului din Ştefan cel Mare. “Am avut o discuţie cu Ionuţ Negoiţă şi nu trebuie să mai ascundem mizeria sub preş! Acest profitor şi fiica lui au căpuşat clubul Dinamo! Au încasat sute de mii de euro din comisioane! Fabbrini a fost îndepărtat de la Dinamo pentru că transferul nu s-a făcut prin firma fiică-sii. Aceeaşi regie şi la Gnohere şi la Salomao şi au încercat şi cu Montini acum”, a spus Florin Prunea.