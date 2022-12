“Nu vreau să regret!” + Ce spune despre absența lui Dan Negru de Revelion?! Motivul pentru care Pavel Bartoș refuză să muncească de sărbători

Pavel Bartoș a oferit unul dintre cele mai cordiale interviuri ale sfârșitului de an, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! După ce tocmai a prezentat finala de la „Vocea României”, câștigată de Tudor Chirilă și elevul său, actorul se bucură de sărbători alături de familie. Vedeta de la PRO TV a refuzat orice ofertă de muncă pentru finalul lui decembrie, pe motiv că nu vrea să rateze vreun moment alături de familie.

Programul de Revelion este deja filmat, iar succesul emisiunii pare garantat. Audiențele de la PRO TV au depășit anul trecut Antena 1 în topul preferințelor publicului, însă Pavel Bartoș nu se declară tocmai fericit de absența colegului Dan Negru. Veteranul Revelioanelor a decis să plece din țară pentru noaptea dintre ani și nu mai vrea să audă momentan de vreo numărătoare inversă.

( NU RATA: “E VECINUL DE LA BLOC, E AMANTUL DE LA TREI!” PAVEL BARTOȘ S-A CONTOPIT CU RAMON ȘI A REZULTAT… )

Motivul pentru care Pavel Bartoș nu mai muncește în perioada sărbătorilor de iarnă: „Nu vreau să regret!”

CANCAN.RO: Tu ca artist și ca om de entertainment, de foarte multe ori, muncești de sărbători, fiind departe de familie…

Pavel Bartoș: Nu, eu de Crăciun și de Revelion nu! De câțiva ani eu nu mai prezint de Revelion. Sunt liber, sunt doar al familiei, Crăciunul și Revelionul sunt doar ale familiei.

CANCAN.RO: Nici pentru o sumă colosală?

Pavel Bartoș: Nu, pentru că eu am o altă concepție. Nu înseamnă că am ceva cu artiștii care fac asta. Foarte bine, bravo lor, dar când ai copii care cresc nu vreau să regret că nu am petrecut cu ei cât mai mult timp, că nu am creat cât mai multe amintiri. Poate unele dintre cele mai importante amintiri le creezi în preajma sărbătorilor, unde suntem cumva împreună, pentru că avem timpul ăsta liber.

CANCAN.RO: Cum erau sărbătorile pentru tine în copilărie, pentru că povestea generică a omului care a reușit este cumva marcată de neîndestulare…

Pavel Bartoș: Noi luam ca atare, doar atât ți se oferea. Și atunci nu aveai de unde să vezi cum e când ai mai mult, și atunci luam ca atare «băi, mănânci doar cât cozonac ți se dă, dulciurile doar cât ți se dau», niciodată nu ți se dădea voie să mănânci nu știu câte dulciuri. Și atunci normal că luai bomboanele din pom și puneai hârtie în locul lor.

Mă bucur că a fost așa pentru că majoritatea s-au întâmplat la bunici, toate Crăciunurile. Și am colindat și ne făcea bine, era tot timpul miros de cozonac, îmi place mirosul de foc. Și în primul rând era zăpadă, multă zăpadă, erau nămeți. Era idilic, chiar dacă aveai lipsuri, multe lipsuri.

( CITEȘTE ȘI: TABIETUL SECRET AL LUI SMILEY ÎL ÎNCURCĂ PE PRIETENUL PAVEL BARTOȘ ÎN „TEAMBUILDING”: “E O CHESTIE DE INTIMITATEA FIECĂRUIA!” )

Pavel Bartoș, despre lipsa emisiunii de Revelion a lui Dan Negru: „Nu am luat-o niciodată ca pe o rivalitate!”

CANCAN.RO: Ce părere ai despre faptul că tovarășul, colegul, dar mai ales rivalul Dan Negru nu face Revelion anul ăsta și rămâi practic singur cu alte programe pe care cel mai probabil o să le bați?

Pavel Bartoș: Eu nu privesc așa, nu e rivalul meu, este prieten cu mine, ne știm de atâția ani. Nu am luat-o niciodată ca pe o rivalitate, iar eu când fac o emisiune n-o fac să mă lupt cu cineva, o fac să bucur oamenii.

S-a întâmplat anul trecut că i-am bucurat și a făcut PRO TV emisiune de Revelion, n-a fost nicio cilpă să fiu rival cu cineva sau să mă bat cu cineva. Eu o fac să bucur oamenii.

Dacă bucur oamenii, atunci lumea îl apreciază și pe ăla și pe ăla. Și mai am o vorbă, e loc pentru toată lumea. Cu cât există mai multă concurență, cu atât e mai bine pentru noi toți!

( ACCESEAZĂ ȘI: PAVEL BARTOȘ COMPARĂ GENERAȚIA NOUĂ CU “GARDA VECHE” DE ARTIȘTI: “DACĂ NE RAPORTĂM LA DEM RĂDULESCU…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram @pavelbartos