Nuntă discretă în showbizul românesc! Și-au unit destinele printre nori de culoare și mulți lămâi

Florin Ristei, colegul ei de la matinalul de la Antena 1, a fost prezent și a cântat la eveniment. Printre invitații de seamă s-au numărat actrița Lia Bugnar, actorul Marius Manole, stilistul Adina Buzatu, Cucu de la Noaptea Târziu, Cuza, bucătarul Nicolai Tand și prezentatoarea Diana Munteanu. Distracția a început cu valsul mirilor, care a avut loc lângă piscină, într-un cadru spectaculos. Seara s-a încheiat cu mirii și organizatorul Răzvan Babană sărind în piscină îmbrăcați.

Cine este Andrei, soțul Ilonei Brezoianu

Ilona a discutat recent despre cum l-a cunoscut pe partenerul ei, menționând că o vreme nu i-a dezvăluit identitatea.

„El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului „La Țocii”.

