Nuntă mare în familia de la Insula Iubirii! Unul dintre foștii concurenți și-a cerut femeia iubită de soție

Urmează o nuntă mare în familia de la “Insula Iubirii”! Unul dintre foștii concurenți a cerut-o de soție pe femeia pe care și-o dorește alături o viață întreagă. La scurt timp de la fericitul eveniment, care a avut loc în această seară, el a împărtășit vestea. Apropiații și susținătorii celor doi s-au întrecut în felicitări.

Cătălin Meșter de la “Insula Iubirii” s-a logodit

Cătălin Meșter, unul dintre foștii participanți de la “Insula Iubirii”, a făcut pasul cel mare în seara aceasta! El i-a adresat partenerei sale, Alina, marea întrebare, iar la scurt timp după ce a primit un “DA!” emoționat, i-a pus un superb inel de logodnă pe inelar. Ulterior, ei s-au lăsat fotografiați, iar imaginea pe care a făcut-o publică a fost însoțită de un mesaj în limba engleză: “Since I met you , I knew we would be together forever! ❤❤ #myfuturewife (n.r.: De când te-am întâlnit, am știut că noi vom fi împreună pentru totdeauna! #viitoareameasoție)”.

Printre sutele de felicitări, fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a fost întrebat de o internaută dacă femeia pe care a cerut-o de soție îi va fi alături până adânci bătrâneți, iar el i-a oferit un răspuns foarte categoric, după cum putețin vedea în poza de mai jos.