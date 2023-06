Nuntă mare la Antena 1! Prezentatoarea Observator a fost cerută de soție și a zis DA. „Aceasta este dovada”

Irina Ursu este în culmea fericirii! Prezentatoarea de la Observatorul de weekend a fost cerută în căsătorie. De ceva timp, vedeta de la Antena 1 trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de medicul Cristian Drăghiceanu, specialist în osteopatie, iar recent, bărbatul a decis să facă următorul pas în relație. I-a pus inelul pe deget, iar în curând va urma nunta!

De mai bine de un an de zile, Irina Ursu este prezentatoarea știrilor de weekend la Antena 1. Telespectatorii au primit-o cu brațele deschise încă de la primele sale apariții. Nu i-a fost deloc ușor la început pentru că a simțit că are o responsabilitate foarte mare, dar cu toate acestea a lucrat mult și a reușit să se adapteze noului proiect.

„Am simțit inițial o presiune, pentru că am primit un tronson extrem de important și știu cât de multă muncă este în spatele acestor programe de știri, astfel că mi-am dorit ca prestația mea să fie impecabilă. A fost o provocare pentru mine să trec de la un stil de emisiune în care abordarea și exprimarea era mai liberă și relaxată, la rigoarea unui program de ora 19.00. Am exersat destul de mult partea de retorică, ritm și dicție, astfel încât să mă aliniez cerințelor „Observator”. Pentru că sunt o perfecționistă, mai ales în meserie, am lucrat constant astfel încât adaptarea să se producă cât mai rapid. Am avut și teama că nu mă voi integra suficient de repede în echipă, însă pot spune că realitatea mi-a demonstrat că temerile mele erau exagerate”, spunea Irina Ursu în cadrul unui interviu pentru tvmania.ro.

Irina Ursu a fost cerută în căsătorie!

Deși are un program destul de încărcat, Irina Ursu știe cum să își gestioneze timpul, astfel încât viața personală să nu îi fie afectată. De câțiva ani, trăiește o poveste de dragoste cu bărbatul care recent a cerut-o în căsătorie.

Cei doi au o pasiune în comun, sportul, iar prima dată s-au văzut într-o sală de fitness, dar nu au interacționat. Acest lucru i-a adus împreună, dar și faptul că se aseamănă în multe privințe.

„Povestea noastră nu are legătură cu sportul, nu în acest context ne-am întâlnit, deși prima dată ne-am văzut într-o sală de fitness, fără să interacționăm. Eu m-am lăsat de foarte mulți ani de sport, de vreo 10 ani, iar el încă mai practică. Dar ce pot spune cu siguranță, e faptul că pasiunea comună pentru sport și istoricul de sportiv ne-a ajutat.

Avem amândoi un tip de disciplină, suntem destul de activi, nu ne place prea mult să lenevim și e o dinamică a zilelor care ni se potrivește amândurora. În plus, sportul ne-a făcut pe amândoi sociabili, adaptabili și competitivi, lucruri care ne ajută în viețile de adult”, a mai povestit vedeta de la Antena 1 pentru sursa citată.

Pe pagina sa de Facebook, Irina Ursu a publicat mai multe imagini din ziua cererii. Cei doi au un zâmbet larg pe față, semn că acest moment a fost așteptat de amândoi. Vedeta le-a arătat fanilor și bijuteria pe care viitorul ei soț i-a pus-o pe deget, un inel superb cu diamante prețioase.