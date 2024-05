Andreea Liptak a spus adevărul despre plecarea de la Pro Tv. Dezvăluiri de impact făcute în podcastul Altceva cu Adrian Artene

În ediția din această săptămână, Andreea Liptak, fosta știristă de la Pro TV, a fost invitată în podcastul Altceva cu Adrian Artene. De altfel, aceasta fiind prima apariție publică, într-un podcast, după plecarea de la televiziunea din Pache Protopopescu – în urmă cu 12 ani.

Sâmbătă, 11 mai 2024, Andreea Liptak a fost invitată specială în noua ediție a podcastului ”Altceva” cu Adrian Artene. Fosta știristă de la Pro TV a vorbit pentru prima dată despre ”divorțul” de televiziunea din Pache Protopopescu și a oferit o serie de detalii mai puțin cunoscute din spatele camerelor de filmat. Cu peste 15 ani de experiență în mass-media și comunicare, Andreea Liptak Spiridon a povestit despre decizia sa de a renunța la cariera în presă, dar și ce a determinat-o să își îndrepte atenția către un domeniu cu totul nou.

„Pro TV nu a recunoscut niciodată asta și ei spun că nu, dar eu vă spun sincer că eu cred că da. Și vă spun ce cred că s-a întâmplat. Pentru că s-a scris despre noi și pentru că unul dintre proiectele în care eram nu a fost înțeles la vremea respectivă, probabil că acuma, sigur, toată lumea spune că suntem de admirat, ce viziuni am avut și ce… N-am avut nicio viziune. Ca jurnaliști, am știut unde să ne documentăm. Dar oamenii obișnuiți nu fac acest lucru, pentru că nu au abilitățile necesare să se informeze. Și oamenilor obișnuiți le place puțin cancan, puțină bârfă, pentru că le distrage atenția de la propriile probleme. Sau pentru că, văzând că și alții au probleme, se simt mai liniștiți cu ei înșiși eu înțeleg acest proces interior, al lor, nu are legătură cu noi, are legătură cu ei.

Și atunci când s-au scris toate, toate acele lucruri, bineînțeles că publicul a reacționat, iar imaginea, eticheta care ni se punea nouă, nu era o etichetă potrivită pentru ca brandul nostru să fie ținut într-o poziție suficient de verticală, astfel încât noi să mai reprezentăm un interes. Sau eu, că soțul meu oricum se retrăsese, eu să mai reprezint un interes financiar, probabil, pentru trustul Mediapro”, a spus Andreea Liptak.

”Mi-au spus că nu am valoarea unui personaj de televiziune precum e Pro TV”

”Și dacă vreți, vă relatez cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că sunt cel puțin interesante. Niciodată nu m-au invitat să vorbim despre acest lucru. Niciodată. Nici nu știam că ar putea exista o problemă legată de acest aspect. Însă, într-o zi de vineri, după emisie, m-au invitat directorii Departamentului de știri să avem o discuție și mi s-a spus că o așteptăm și pe cea care conducea atunci departamentul de PR.

Mi-am dat seama că ceva nu este în ordine și am zis sigur și mi-au spus în felul următor: «uite, de luni am vrea să ieși de pe știri, de pe știrile de dimineață, cel puțin o perioadă, dar nu știm cât va fi această perioadă». Am spus: «care este motivul?. Sunteți nemulțumiți, pentru că noi aveam toate datele de rating». Eu știam exact ce putem noi să vindem. Cifrele nu erau deloc, dimpotrivă. Aș putea spune că am plecat în apogeu din Pro TV, dar cumva am înțeles calculul pe care ei și l-au făcut, pentru că lucrurile au stat în felul următor: au spus: «uite ce se întâmplă, noi am făcut niște studii de piață și studiile acestea de piață, care aveau ca rol calculul valorii tale ca personaj media, nu sunt în favoarea ta, rezultatele nu sunt în favoarea. Tu nu ai valoarea unui personaj de televiziune precum e televiziunea Pro TV, care să fie conformă cu așteptările pe care le avem noi de la audiența noastră», a mai spus ea.

După plecarea sa de la Pro Tv și renunțarea la presă, fosta știristă a devenit coach certificat internațional în nutriția de precizie, somn, recuperare și implementarea de strategii nutiționale și genetice personalizate pentru longevitate. Center for Life România, Andreea Liptak creează personal programe de educație și coaching pentru mediul corporate. Temele abordate de ea cuprind informații fundamentate științific permanent actualizate, din domeniile sale de competență, sfaturi practice dar și exerciții pentru conștientizare.

