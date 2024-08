Nuntă secretă în showbiz! Au fost prezenți doar ei la eveniment: „Suntem amândoi preoți Melchisedec”

Mihai Onilă și partenera sa și-au organizat nunta în mare secret. După ce s-au căsătorit civil în Belgia acum trei ani, artistul și Laura s-au stabilit în România. În luna martie, au avut loc și o ceremonie de nuntă, care a fost foarte intimă, rezervată doar pentru ei doi.

Mihai Onilă și partenera sa au celebrat nunta într-un cadru intim și emoționant, doar între ei doi. Fiind terapeuți și preoți Melchisedec, au ales să nu organizeze o ceremonie religioasă tradițională, considerând că acest moment simplu și personal le reflecta cel mai bine sentimentul de unitate.

„Suntem foarte bine, am tot fost plecați în vacanțe, ba la munte, ba la mare, ba în Moldova, pe la mănăstiri. Nunta am făcut-o într-un alt fel decât se practică acum, unul foarte simplu și foarte sincer: noi doi, față în față, ne-am făcut niște promisiuni și apoi am mâncat și ne-am distrat!

S-a întâmplat în România! Repet, nunta sau cununia noastră a fost făcută cu și de noi doi! A fost aici în București, pe 19 martie. Coincide cu data căsătoriei din Belgia care a avut loc pe aceeași dată, acum 3 ani.

Nu am mers la biserică, am hotărât că sinceritatea este mai importantă decât niște vorbe spuse de un preot. Noi suntem amândoi preoți Melchisedec”, a dezvăluit Mihai Onilă, conform click.ro.