O adolescentă din Vaslui a dispărut în mod misterios de acasă! Familia este în stare de șoc

O elevã de 16 ani a plecat spre scoalã, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasã. Pãrintii, plecati la muncã în strãinãtate, spun cã fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sã plece de acasã, scrie vremeanouă.ro.

Adolescenta din Vaslui este dispãrută de acasã de cinci zile. Se numeste Emine Bîgea, are 1,65 m si este elevã la Liceul “Stefan Procopiu”. Pe data de 21 martie, adicã miercuri dimineața, a plecat de acasã pregãtitã de scoalã, însã nu a mai ajuns. Observând lipsa acesteia, colegii au dat alarma.

Familia e disperatã, nu îsi poate da seama unde s-ar putea afla și ce se întâmplã cu ea. A fost anuntatã Politia, astfel cã tânãra este datã în urmãrire nationalã. Dacã o vedetei, sunati la 112!

Dispariția tinerei a fost semnalizatã si pe retelele de socializare. Zeci de persoane au distribuit urmãtorul mesaj: “a dispãrut scumpa mea nepoatã. Vã rog din suflet, dacã o vedeti sau stiti ceva de ea, anuntati cea mai apropiatã statie de Politie. Vã rog din suflet sã ne ajutati! Distribuiti câti mai multi! Asa o putem gãsi”.

“Avea tot ce îsi dorea acasã”

Tânãra locuia cu bunicii, în zona Traian, întrucât pãrintii erau plecati la muncã în strãinãtate. “Vorbeam zilnic cu ea, inclusiv cu o searã înainte a vorbit cu sotia mea. Au povestit si au râs împreunã. Totul era în regulã, nimic nu ne dãdea de gândit. A doua zi, de dimineatã, miercuri, si-a luat rucsacul si a plecat la scoalã. Din acel moment, nu mai stim nimic de ea, pentru cã nu a ajuns la scoalã. Dupã câteva ore, au venit colegii acasã si au întrebat ce se întâmplã cu ea, pentru cã nu a venit la scoalã si nici nu pot lua legãtura cu ea. Culmea e cã ne-a blocat si pe noi, pãrintii, pe telefon si pe Facebook. Deci, nicio modalitate de a lua legãtura cu ea. E foarte ciudat. Am înteles cã se împrietenise cu un anumit bãiat, pe nume Alex, însã nu stiu dacã are vreo legãturã cu disparitia ei. Stiti cum e acum, încercãm sã ne agãtãm de orice indiciu care ne-ar putea duce spre gãsirea ei. Nici mãcar telefonul nu poate fi localizat acum, pentru cã, din câte ni s-a spus, au nevoie de o hotãrârea judecãtoareascã. Stau si mã gândesc si nu îmi pot da seama ce s-a întâmplat. Ea are conditii bune acasã, are tot ce îsi doreste, avea libertate, iesea în oras cu prietenii sau venea cu ei acasã. Chiar nu stiu ce sã mai zic…”, a spus tatãl tinerei pentru aceeași sursă.