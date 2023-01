O artistă și familia ei, loviți de un camion și lăsați de izbeliște. Vinovații, de negăsit!

O familie de cântăreți din România a fost lovită de un camion, în timp ce se îndrepta spre un concert. Vinovații nu au vrut să-și asume nimic și nici autoritățile nu au oferit nici un fel de ajutor sau sprijin. Acum, cei doi soți își caută dreptate.

Mașina unei cântărețe de la noi din țară a fost lovită în trafic de un camion, în Galați, în timp ce se grăbeau să ajungă la un concert. Cântăreața și soțul ei susțin că vinovat a fost șoferul camionului, care nu s-a asigurat cum trebuie și i-a lovit din plin pe toți. Din fericire, aceștia nu au fost răniți, însă își caută dreptatea, după ce șoferul, împreună cu alte persoane care îl însoțeau, nu au fost de acord să existe o amiabilă între ei, pentru a primi despăgubiri.

„Aveam cântare acolo și fiind în întârziere, în momentul respectiv, foarte aglomerat, au dat cu spatele să facă loc la altă mașină. Și cu copiii eram (…) Soția mea era la volan. (…) Când le-am cerut să facem o amiabilă, au spus că nu au asigurare la ei pentru că șeful lor nu le-a lăsat absolut nimic, nici talon, nici permis, nici buletin la el ca să iau niște date. Am sunat la 112 să spun ce s-a întâmplat. Cei de la 112 au spus că dacă nu este accident cu victime, nu se deplasează niciun echipaj de poliție”,a spus Daniel, soțul cântăreței, citat de Spynews.

De câteva luni așteaptă să li se facă dreptate

Soții susțin că se aflau împreună cu fetițele în mașină, iar viața lor a fost pusă în pericol, însă autoritățile nu i-au măsuri, pentru că nu au existat victime, după cum susțin ei. Între timp, Mariana și Daniel au depus plângere penală și așteaptă să li se facă dreptate.

„Așteptam să înaintăm să putem să ne cumpărăm bilete. (…) Aveam distanță mai mare de doi metri (n.r față de camion). (…) Ne-am dat jos din mașină, am văzut capota, s-a dus soțul la șofer. (…) Aveau muzica tare la mașină, s-au dat jos. (…) Nu este o mașină scumpă. (…) Am depus (n.r. plângere). (…) Se fac fix 4 luni de când am depus plângerea”, a mărturisit Mariana, pentru Acces Direct.

