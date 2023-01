Georgiana Lobonț, apariție șoc pe rețelele de socializare! Cântăreața, plină de vânătăi pe corp

Georgiana Lobonț și-a îngrijorat fanii cu ultima sa apariție din mediul online. Cântăreața se află în vacanță în Maldive și a publicat câteva fotografii în care apare plină de vânătăi pe picioare și brațe.

După ce a ieșit la iveală faptul că artista și soțul ei, Rareș Ciciovan, divorțează, se pare că anumite detalii șocante au ieșit în evidență pe platformele de socializare. Oare să fi fost cântăreața victima unui act de violență?

Imagini cu Georgiana Lobonț plină de vânătăi pe picioare și brațe

Deși soțul artistei a declarat la Antena Stars că au pus capăt mariajului și că nu mai există nicio șansă de împăcare, se pare că artista maschează totul în fața fanilor din mediul online. Solista de muzică populară publică aproape zilnic imagini pe contul ei de Instagram în care joacă rolul unei soții fericite.

Numai că, de această dată, i-au scăpat câteva detalii extrem de importante. Chiar dacă a editat fotografiile respective, totuși câteva vânătăi de pe picioare și brațe au ieșit puternic în evidență. Ori a vrut ca fanii să-și dea seama că a fost victima unui abuz fizic, ori cântăreața chiar nu a realizat că i se văd vânătăile de pe corp în acele imagini.

Cei care au observat deja fotografiile au mizat mai degrabă pe a doua variantă, fiind de părere că Georgiana Lobonț nu a sesizat că i se văd semnele de pe corp, așa că a publicat imaginile fără probleme. În plus, este posibil ca vedeta să fi căpătat vânătăile de pe mâini și picioare în urma unei lovituri din neatenție.

Rareș Ciciovan nu își mai vede viața lângă Georgiana Lobonț

În timp ce artista încă pozează în soția fericită, soțul ei, Rareș Ciciovan, face show la televizor. Recent, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat la Antena Stars, bărbatul a mărturisit că nu mai vede nicio cale de împăcare între el și interpretă. În plus, acesta a menționat că problemele dintre ei există de mai mult timp, respectiv de 5 ani de zile.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie”, a declarat Rareș Ciciovan la Antena Stars.