O cântăreață celebră se luptă cu o boală cruntă. Declarațiile șocante ale vedetei: „Sunt în fază terminală”

Membra trupei Girls Aloud se confruntă cu grave probleme de sănătate. Din păcate, Sarah Harding se teme pentru viața ei, mai ales că boala de care suferă este în fază terminală.

Sarah, Harding, în vârstă de 39 de ani, se luptă cu cancerul. În ciuda tratamentelor de chimioterapie din ultimele opt luni, cântăreața susține că, din păcate, cancerul s-a extins și la coloană. Chiar și în aceste condiții, artista nu vrea să facă radioterapie, iar din acest motiv ia în considerare mai multe opțiuni de tratament. Solista susține că nu vrea să rămână fără păr și vrea să se bucure din plin de timpul pe care-l mai are.

„În decembrie, doctorul mi-a zis că probabil Crăciunul care urma să vină va fi probabil ultimul. Sunt în fază terminală acum și nu știu câte luni mi-au mai rămas de trăit.

Nu vreau să simt că îmi voi petrece timpul care mi-a mai rămas ascunzându-mă. Încerc să trăiesc și să mă bucur de fiecare secundă din viața mea, indiferent de cât mi-a mai rămas”, a mai spus Sarah.

Mesajul prin care Sarah și-a anunțat fanii că e bolnavă

În luna august a anului trecut, Sarah anunța faptul că a fost diagnosticată cu cancer mamar.

„Bună, tuturor, sper că sunteți toți în siguranță și bine în aceste timpuri nesigure. Nu am mai postat aici de foarte mult timp, mulțumesc tuturor celor care au încercat să dea de mine, a contat enorm pentru mine. Acum simt că a venit timpul să împărtășesc cu voi ce mi se întâmplă.

Nu există o modalitate ușoară de a anunța acest lucru și, de fapt, nici măcar nu -mi vine să scriu asta, dar asta este. La începutul acestui an am fost diagnosticat cu cancer de sân și acum câteva săptămâni am primit veștile devastatoare că cancerul a avansat alte părți ale corpului meu.

În prezent, fac ședințe de chimioterapie săptămânale și mă lupt cât de mult pot cu boala. Știu că acest lucru ar putea fi șocant să-l citiți pe social media și nu asta este intenția mea.

Dar săptămâna trecută s-a menționat pe online că am fost văzută în spital, așa că acum simt că este momentul să le spun oamenilor ce se întâmplă și acesta este cel mai bun mod în care pot să mă gândesc să fac acest lucru”, a scris Sarah în august.

