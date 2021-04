O celebră artistă de muzică populară de la noi a născut. Prima imagine cu vedeta și bebelușul

Bucurie mare pentru toți iubitorii de muzică populară! Artista Andrada Bărsăuan a adus pe lume primul său copil și a împărtășit fericitul eveniment cu toți cei care o urmăresc în social media.

Andrada Bărsăuan a adus pe lume primul său copil, iar vestea a fost dată chiar de către artistă, pe contul ei de Instagram. Fericită, cu lacrimi în ochi și extrem de emoționată, cântăreața de muzică populară și-a strâns la piept fetița și le-a prezentat-o urmăritorilor săi, spre bucuria tuturor.

Fotografia postată de vedetă în social media a fost însoțită de o descriere simplă, care le reamintea tuturor numele fetiței: „♥️ ECATERINA ♥️” a scris Andrada Bărsăuan în dreptul imaginii, extrem de fericită. Imediat, internauții au înroșit butonul de like și i-au transmis proaspetei mămici numai lucruri frumoase.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ANDRADA BÂRSĂUAN (@andradabarsauan)

Andrada Bărsăuan și soțul ei, Lazăr, s-au căsătorit în anul 2019

Andrada a declarat că abia așteaptă să devină mămică. Ea și soțul ei Lazăr s-au căsătorit în 2019 și sunt împreună de patru ani.

”A fost o bucurie așteptată aș putea spune. Un copil e o binecuvântare în orice familie, ne-am dorit dintotdeauna să fim părinți tineri. Când am aflat eram amândoi acasă, cred că eu am avut emoții mult mai mari, am trecut de la bucurie la plâns, dar sunt binecuvântata să-l am alături pe Lazăr, mi-a fost alături în aceste luni, zi și noapte, am avut zile grele, în care m-am simțit foarte rău, s-a focusat asupra mea încât să nu simt că sunt singură în această postură”, a spus frumoasa artistă pentru spynews, acum ceva timp.

„Noi credeam că o să avem băiat. A fost o surpriză când am aflat la 15 săptămâni. Nu știu dacă ne-am dorit ceva mai mult, poate Lazăr, ca tată, s-ar fi bucurat să fie băiețel, dar acum abia așteaptă să o cunoască! Eu cred că dintotdeauna am visat să am o fetiță care să-mi fie urmașă”,a spus Andrada Bărsăuan, la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram