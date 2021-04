O cunoscută interpretă de muzică populară a slăbit 20 de kg în 2 ani: „Am vrut să-mi micșorez stomacul, dar doctorul m-a scos în șuturi afară”

Oana Tomoiaga, frumoasa interpretă de muzică populară, s-a transformat total în ultimii doi ani. Maramureșanca a slăbit 40 de kilograme doar cu ajutorul dietei, dar și al sportului. Tot la capitolul schimbări intră și noul bărbat din viața acesteia, un artist de muzică populară pe care, deocamdată, îl ține departe de ochii presei.

Artista de muzică populară avea doar 22 de ani când a rămas însărcinată, iar silueta a început să se modifice considerabil. Pentru că are o imagine de păstrat, dar și pentru că nu se mai simțea bine în pielea ei a decis să slăbească.

”Am ajuns la 106 kg în timpul sarcinii, apoi am rămas la 90 și… multe vreo doi ani. Până când am zis stop și m-am apucat de sală, saună, masaj anticelulitic, mâncat puțin și sănătos. În diete sunt expertă, toată viața am ținut diete și am umplut canapeaua. Orice dietă dă rezultate, dar la fel te și îngrașă. Acum mai vreau să slăbesc 10 kg să fiu normală. La noi, în Maramureș, n-o să vezi nicio femeie slabă șnur.”

În plus, Oana Tomoiaga mărturisește că la un moment dat, a vrut chiar să-și facă operație de micșorare a stomacului, dar medicii nu au fost de acord.

„Am vrut la un moment dat să-mi fac operație de micșorare a stomacului iar un medic m-a scos în șuturi. > ”, a mărturisit cântăreața în emisiunea La Măruță.

Sursa Foto: instagram.com/oana.tomoiaga.insta/