O celebră prezentatoare de știri a fost îndrăgostită de Mihai Bendeac. Actorul regretă că nu i-a împărtășit sentimentele și le-a dezvăluit fanilor despre cine este vorba.

În una dintre edițiile de la iUmor, fosta dirigintă a lui Mihai Bendeac și-a făcut apariția pe scenă pentru un roast de senzație. La un moment dat, pe ecran rula o poză cu actorul și foștii săi colegi de liceu. Printre aceștia se afla și Lavinia Petrea, care îl ținea drăgăstos de umăr pe Mihai Bendeac.

După ce a văzut poza, cu nostalgie… Mihai Bendeac a făcut mărturisirea neașteptată! Se pare că Lavinia Petrea, știrista de la Pro Tv, a fost îndrăgostită doi ani de colegul său. Iar, acum, Mihai Bendeac regretă că nu i-a împărtășit sentimentele la vremea respectivă.

”După cum puteți observa, mă ținea așa, după umăr, Lavinia Petrea care acum este la Pro TV și care îmi arăta sentimente de iubire în clasa a noua și a zecea și eu ca un cretin ordinar ce sunt, nu i-am întors sentimentele. Acum ea este superbă și eu sunt un dobitoc”, a declarat Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac și Andreea Raicu?!

După ce s-au îmbrățișat cu patos pe scena de la iUmor și au flirtat în direct, Mihai Bendeac a fost răvășit în continuare de Andreea Raicu.

Vedeta a renunțat la haine, dar și la inhibiții și… a fost protagonista unei ședințe foto nud, care a lăsat mască pe toată lumea. Inclusiv pe Mihai Benedeac.

Andreea Raicu a ținut să precizeze că a făcut această ședință foto în perioada stării de urgență. Fostul fotomodel a subliniat faptul că mai are poze, mult mai îndrăznețe, și le-a cerut sfatul prietenilor virtuali dacă… să le posteze sau nu. (VEZI ȘI: LA 43 DE ANI, ANDREEA RAICU NU SE PREDĂ! ȘI-A FĂCUT ȘUVIȚE BLONDE ÎN AȘTEPTAREA „PRINȚULUI” PE CARE I-L CAUTĂ BRENCIU?!)

„Din perioada in care eram inchisi in casa☺️ Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, we really had fun that day si ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau….?😇”, a spus Andreea Raicu.

Iar răspunsul lui Mihai Bendeac n-a întârziat să apară: ”Oriunde. Oricând. 😜”, a spus juratul de la iUmor. Însă… Andreea Raicu nu a reacționat în niciun fel.