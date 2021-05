O copilă de 12 ani a fost bătută cu sălbăticie de patru adolescente, în Târgu Jiu

O copilă de 12 ani a rămas traumatizată după ce a îndurat umilințe dure din parte unor fete cu vârste cuprise între 15 și 17 ani. Cele patru agresoare s-ar fi „răsculat” după ce victima le-a fi jignit.

Doua dintre agresoare au fost reținute de polițiști. Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni, în zona unui complex comercial din Târgu Jiu.

Victima a fost încolțită de cele patru fete care i-au venit de hac, minute în sir. Agresoarele au lovit-o peste față de nenumărate ori și au tras-o de păr. Una dintre ei a filmat scenele oripilante, iar imaginile au ajuns pe mâna polițiștilor, care au început imediat o anchetă.

Au fost identificate toate fetele implicate. Agresoarele au între 15 și 17 ani, iar două dintre ele sunt reținute pentru 24 de ore. Pentru celelalte două, urmează să fie stabilit dacă, în acele clipe, aveau discernământ.

„ In urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că la data de 10 mai a.c., in timp ce o minora de 12 ani, din comuna Jupanesti se afla pe Aleea Unirii din Târgu Jiu (in zona Complexului Comercial Gârdu), a fost agresata si amenințată cu acte de violenta de patru minore cu varste cuprinse între 15 si 17 ani, din comuna Săulesti, Jupanesti, respectiv orasul Țicleni.

In cauza s- a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și lovire sau alte violențe, in care se continuă cercetările pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc fapta.

Politistii au luat masura reținerii pt 24 de ore si au introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj doua minore de 17 ani, din comuna Saulesti si orasul Ticeleni, iar celelalte doua minore urmează sa fie examinate in vederea stabilirii discernământului”, a transmis IPJ Gorj.

La audieri, agresoarele ar fi spus că au reacționat în urma unor jigniri aduse de victimă. Copila de 12 ani urmează să fie consiliată psihologic după această experiență traumatizantă.