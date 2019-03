O elevă în clasa a VIII-a își făcea temele când și-a dat seama că a intrat în travaliu: ”Am fost împietrită”

O elevă în clasa a VIII-a își făcea temele pentru a doua zi, moment în care și-a dat seama că dă naștere unui copil.

Rachel Smyth, originară dintr-un orașel american, își făcea temele în momentul în care și-a dat seama că a intrat în travaliu. Tânăra știa că rămăsese însărcinată și, după numeroase gânduri negre și teama că cei dragi o vor respinge, a decis totuși să păstreze copilul, puști care are acum 9 ani.

După aproape un deceniu în care viața i s-a schimbat complet, Rachel a decis că este momentul să-și facă publică povestea, scrie The Sun, în speranța că va încuraja toate tinerele mame să nu renunțe la copiii lor.

„M-am trezit și am realizat că patul meu era ud. Am fost împietrită. Câteva ore mai devreme îmi făcusem temele și mă uitam la TV. Ieșeam cu John în luna aprilie 2009. Aveam ambii 14 ani. El era un pic cam rebel, dar nostim. După câteva luni împreună, mi-am pierdut virginitatea, dar ne-am asigurat că foloseam prezervative. Am fost mereu grijuli, cu o singură excepție. În luna septembrie am descoperit că sunt însărcinată în nouă săptămâni. Când i-am spus lui John, a zis că va fi bine, dar aveam doar 14 ani și m-am simțit copleșită decât de dezamăgiți vor fi părinții mei.

În acea noapte, m-am gândit că voi face avort, dar mă gândeam că nu voi mai putea trăi cu mine. O săptămână mai târziu, răul de dimineață a fost așa de rău încât mama m-a dus la doctor. Am izbucnit în lacrimi și i-am spus totul. La început, mama a fost furioasă, apoi m-a îmbrățișat. Când i-am zis și tatei, a fost șocat, dar ca și mama m-a susținut.

Când am născut, mă gândeam să renunț la școală, dar am trecut toate examenele și am decis să îmi continui studiile, cu ajutorul mamei. În unele nopți mă simțeam epuizată. Mă uitam la fața lui Kyle care plângea după lapte și mă întrebam dacă o să pot face față.

Să fii o mamă tânără a fost o luptă uriașă. Dar în timp ce viața ar putea fi total diferită de cum am zugrăvit-o, nu aș schimba nimic”, a povestit Rachel.