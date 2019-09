O fată de 22 de ani s-a reîntâlnit cu un fost coleg de liceu și au făcut amor nebun o noapte întreagă. Dimineața, tânăra a descoperit un adevăr oribil

Experiența sentimentală dureroasă prin care a trecut a determinat-o pe o tânără de 22 de ani să apeleze la sfatul unui consilier. Fata și-a reîntâlnit un fost coleg de liceu, iar între ei a existat o atracție ”la moment”. După ce au vorbit, câteva luni, pe rețeaua de socializare, au decis să se întâlnească. Numai că, după o noapte de dragoste, fata a avut un șoc teribil.

Tânăra de 22 de ani s-a adresat publicației The Sun pentru a cere un sfat. Ea a povestit întâmplarea prin care a trecut, fiind afectată emoțional de o desfășurare halucinantă a ”scenariului amoros”.

“Am dat de un fost coleg de liceu în urmă cu câteva luni, pe Facebook. Am început să vorbim și așa am descoperit că ne plăceam unul pe celălalt de atunci, dar fără să știm unul de altul. Așa am ajuns să fac o mică pasiune pentru el. Mi-a trimis mesaje în fiecare dimineață și vorbeam de regulă în fiecare seară. Am fost de acord să ne întâlnim și să vorbim despre vremurile de altă dată”, a povestit tânăra.

”A spus că nu mă va răni niciodată”

Cei doi s-au întâlnit, au depănat amintiri și, inevitabil, s-a ajuns la o partidă de amor. Fata recunoaște că s-au simțit ”minunat” amândoi, numai că – după o despărțire plină de promisiuni amoroase – s-a trezit ignorată de fostul coleg. Mai mult, aceasta a blocat-o pe Facebook.