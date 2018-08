O fată de oraș a rupt tăcerea despre un cunoscut fotbalist român: ”Mă bătea cu biciul ca-n Fifty Shades of Grey!”

O fată de oraș a rupt tăcerea despre un cunoscut fotbalist român, cu care a avut o relație timp de un an. (Promotiile zilei la monitoare) Noua senzație a night-life-ului României a făcut mărturii uluitoare despre fostul iubit, care, potrivit propriilor spuse, o bătea cu biciul ca-n celebra trilogie Fifty Shades of Grey. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, ce le-a mărturisit superba brunetă apropiaților.

În urmă cu o săptămână, am prezentat imagini cu cea mai nouă „brigadă" de oraș, care încearcă să răstoarne ierarhiile la NUBA Mamaia. Din grup fac parte Robert Bondoc, fotbalist legitimat la Dinamo, prietenul acestuia, Cristian Strugariu, dar și mai multe domnișoare superbe. Una dintre acestea a avut o legătură cu un fotbalist român celebru, legitimat la o formație de top din Italia.

Cei doi s-au iubit, fără nicio exagerare, ca-n filme! Și, în dormitor, ar fi pus în practică scenele din cunoscuta trilogie Fifty Shades of Grey. Dezvăluirile au fost făcute chiar de noua senzație a night-life-ului României, într-un cerc de prieteni super-apropiați.

"Mă bătea cu biciul ca-n Fifty Shades of Grey! Când făceam dragoste, puneam filmul și repetam ce vedeam acolo. Ne-a plăcut foarte mult să experimentăm lucruri noi. Deși mulți consideră aceste lucruri ciudate, noi am fost deschiși. Și nu considerăm că am făcut nimic greșit. Așa am ales noi să ne iubim. Am avut o relație frumoasă", sunt mărturiile tinerei, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

S-au despărțit după un an de relație

Fata de oraș și fotbalistul care este legitimat la o formație cunoscută din Italia s-au despărțit în cele din urmă. Legătura lor a durat aproximativ un an. Însă s-au iubit cu pasiune și au ce povesti. Pentru că aminitirile rămân, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Între timp, jucătorul se concentrează la maximum asupra carierei, în timp ce noua senzație a night-life-ului autohton caută, alături de grupul de prieteni, să răstoarne ierahiile la NUBA Mamaia. Cât timp mai este, încă, sezon estival.

