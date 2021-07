O femeie de 63 de ani a fost prădată de bărbatul iubit. Escrocul sentimental s-a făcut nevăzut

În vârstă de 63 de ani, Veronica a sperat la o a doua șansă pe plan sentimental. Astfel că la câțiva ani după decesul soțului, femeia a decis să-și mai dea o șansă și să trăiască o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat întâlnit pe rețelele de socializare. Ghinionul a făcut ca bărbatul care-i picase cu tronc să nu fie deloc sincer și să aibă intenții ascunde. Pe scurt, să-și dorească banii ei, nu dragostea.

Timp de aproape 8 luni, Veronica a trăit alături de bărbatul cunoscut pe rețelele de socializare o frumoasă poveste de dragoste. Călătoriile pe care le făceau împreună și restul activităților au făcut-o să creadă că și-a întâlnit partenerul perfect pentru anii bătrâneții.

„Având și probleme de sănătate, am gândit că, la bătrânețe, să am pe cineva lângă mine. L-am cunoscut pe rețelele de socializare, a insistat foarte mult, am refuzat toate mesajele pe care mi le trimitea.

Până la urmă i-am zis că dacă e o persoană serioasă și caută familie, este ok. Dacă nu, să caute în altă parte. Mi-a zis că vrea o familie. El are doi copii din fosta căsătorie. S-a mutat la mine. Îmi dăduse foarte multă încredere, s-a implicat.”, a povestit Veronica, în cadrul unei emisiuni TV.

Escrocul sentimental a dispărut fără urmă

Însă lucrurile nu au stat deloc așa, căci individul a avut intenții ascunse și nu a făcut altceva decât să o fure. De-a lungul anilor, Veronica a lucrat ca badantă în Sicilia și a reușit să strângă bani frumușei. Unde mai pui că și după decesul soțului, femeia a vândut casa în care locuia cu acesta și s-a mutat în cea părintească, deci situația financiară era una destul de bună. Tocmai acest aspect l-a și atras pe escrocul sentimental, care într-o dimineață, pe când femeia era plecată la biserică, a plecat cu o parte din bani.

„A avut interesul să îmi ia banii. Telefonul, ceasurile și bineînțeles cei 3.700 de euro. Mi-a plăcut de el ca persoană. Era inteligent. Era de o curățenie fantastică. Am cumpărat și verighete ca un simbol de încredere între noi.

I-am cunoscut și familia: frații, nepoții, mama lui. Niște oameni minunați. Nu e posibil să își furi jumătatea, omul cu care împarți o bucată de pâine, omul cu care locuiești în casă”, a mai povestit femeia.

Sursă foto: captură video