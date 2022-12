O femeie din Alba Iulia a primit acasă un colet și a plătit livratorului 69.90 de lei pentru o pereche de căști. Ce se afla înauntru, de fapt

Metoda ”coletul” face tot mai multe victime în România. O femeie din Alba Iulia a primit acasă un colet pentru care a plătit 69.90 de lei. Ce a descoperit aceasta, de fapt, când a deschis pachetul.

În spațiul public au apărut tot mai multe victime care se plâng că au fost păcălite prin metoda ”curierul”. Oamenii primesc acasă colete pe care nu le-au comandat, dar pe care le plătesc. În cele mai multe cazuri suma de achitat este până-n 100 de lei.

Metoda ”coletul” face tot mai multe victime

Este și cazul unei femei din Alba Iulia care s-a trezit cu un colet la ușă. Inițial s-a gândit că fiul ei a comandat ceva, motiv pentru care a achitat cei 69.90 de lei. La scurt timp avea să afle că, de fapt, copilul nu comandase nimic.

”Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el și am aflat că nu a comandat nimic”, a spus M.B. din Alba Iulia.

Coletul conținea o pereche de căști de o calitate îndoielnică. Expeditorul este firma Daxton Mobil Invest SRL, firmă care, la o simplă căutare pe Google, nu este de găsit pe internet.

Strategia celor au gândit această înșelătorie a fost bine pusă la punct. Cazul femeii din Alba nu este singular. Sumele pe care victimele le au de plătit sunt destul de mici, astfel că mulți cei care constată că au fost păcăliți nici nu se mai obosesc să facă plângere la poliție, preferând să lase lucrurile așa.

Vestea bună este că odată cu mediatizarea acestei înșelătorii tot mai mulți păgubiți au decis să ia atitudine și să încerce, cumva, să își facă dreptate. În ultima perioadă, tot mai multe plângeri au fost înregistrate la Poliție.

