O femeie din București a aruncat mobilă veche la gunoi, apoi s-a trezit cu Poliția la ușă. Uluitor ce scria pe ea

Nu, nu este o glumă! O femeie din București s-a trezit cu Poliția la ușă, după ce a aruncat mobilă veche la gunoi! Agenții au rămas surprinși când au descoperit ce scria pe ea! Vă prezentăm mesajul transmis de autorități!

O familie din Sectorul 6, mai exact de pe strada Brașov, a fost sancționată după ce a abandonat piese de mobilier vechi în spatele blocului, o practică interzisă prin lege. Totul a ieșit la iveală într-un mod neașteptat, polițiștii identificând rapid proprietarul mobilierului… grație unui document uitat printre obiectele aruncate.

Femeia a ales să scape de mobilierul vechi lăsând pe domeniul public șase uși, două fotolii și părți dintr-o canapea. Mobilierul a fost depozitat în spatele blocului, lângă un punct de trafo. Însă, odată cu aceste lucruri, a aruncat și un document în care apăreau datele ei personale, făcând astfel foarte ușoară identificarea.

„Și când te gândești că totul a pornit de la un document aruncat din greșeală. Avea pe el numele și adresa. Pentru că da, în spatele fiecărei canapele, fiecărui sac de gunoi aruncat, se află un nume. Și nu ne lăsăm până ce nu-l aflăm.

Așa cum am făcut recent la o adresă din strada Brașov. Un document ne-a condus la un caz de abandon ilegal de mobilier. Textile, 6 uși, 2 fotolii și părți dintr-o canapea. Toate înșirate în spatele blocului la un punct trafo”, au precizat polițiștii pe pagina de Facebook.

Femeia a primit amendă

Femeia a apelat la ajutorul ginerului său, căruia i-a oferit câteva sute de lei. Atât ar fi fost și costul pentru un contract cu operatorul de salubrizare. Cu toate acestea, a fost sancționată cu o amendă de 3.000 de lei.

Cu atât mai mult, ginerelui său i-a fost aplicată o amendă maximă de 5.000 de lei după ce polițiștii au surprins imagini video în care acesta abandona piese din mobilă la o ghenă tip melc, la doar 50 de metri distanță.

„Polițistul local de zonă îl cunoaște foarte bine inclusiv pe bărbatul care s-a oferit să o scape de resturile de mobilier. L-a mai amendat în trecut.

În afară de mărturia femeii, a văzut și imaginile video înregistrate de o cameră video montată în zonă și a văzut cum părți din mobilă au ajuns și la o ghenă tip melc din zonă, 50 de metri mai departe.

Nu a stat la discuții şi i-a aplicat bărbatului amenda maximă în valoare de 5.000 de lei! În total, sancțiuni în valoare de 8.000 de lei pentru acest singur caz. Merită? Noi am zice că nu! Domeniul public, și nu doar cel al Sectorului 6, nu este groapă de gunoi”, au spus polițiștii.

Pentru a scăpa legal de mobilierul vechi și alte deșeuri, bucureștenii pot suna la 021.413.91.15. Există două opțiuni pentru ridicarea acestora:

comanzi saci speciali, care suportă 30 kg fiecare. Costă 24 lei/sac, TVA inclus, sumă care include colectarea și transportul, în ziua și la ora alese de tine;

comanzi o mașină cu platformă (3 mc) care costă 240 lei.

Citește și: O femeie a mers să ducă gunoiul, dar a avut parte de o surpriză neașteptată. Ce se afla, de fapt, înăuntru