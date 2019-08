O femeie din Iași a vrut să-și omoare copilul, după ce soțul a părăsit-o! Cine a reușit s-o oprească la timp

O tânără mamă din Iași, însărcinată cu cel de-al optulea copil și părăsită de soț, a luat decizia de avorta. Un preot a reușit însă s-o convingă să ducă sarcina la bun sfârșit!

Femeia, în vârstă de 28 de ani, a fost părăsită de soțul ei, iar familia a avertizat-o că dacă va da naștere și celuid e-al optulea copil nu va mai avea ce să caute acasă! Speriată, ea mers la maternitate și le-a cerut doctorilor să avorteze, relatează bzi.ro.

Vizibil afectată, aceasta a fost întâmpinată de medici, cărora le-a explicat ce are de gând să facă. După ce a terminat de vorbit cu medicii, în salon a intrat duhovnicul maternității. Acesta a consiliat-o și a încercat să-i schimbe decizia.

“Le oferim un confort spiritual, dar si asistenta religioasa, femeilor care vin sa nasca aici. Desigur, si eu mi-am pus intrebarea legata de rolul meu aici. In spital, activitatea de parohie este cu mult diferita de activitatea de o parohie obisnuita. Este posibil sa ajuti sau sa faci rau, de aceea este necesar sa utilizez o atentie deosebita, iar locul pe care l-am descoperit aici in spital este de a ajuta. Trebuie sa fiu langa mamici, langa copilasi. Aici vin mamici cu probleme financiare sau sociale, vin sa asiste la o rugaciune, vin sa se reculeaga, bieserica fiind deschisa tot timpul. Am initiat un proiect de sustinere a mamicilor aflate la nevoie. M-a motivat sa initiez acest proiect numarul mare de avorturi care se petrec in spital. Discutand cu domnul manager, am gasit o solutie. Din pacate, foarte multe mamici nu se informeaza inainte de a apela la noi pentru avort. Lucrul acesta este documentat prin faptul ca foarte multe mamici care vin aici nu se prezinta niciodata la control. Ceea ce facem noi, ne aflam deja in ultima linie a frontului, cu greu mai putem schimba ceva. Cand ele ajung la spital, ele sunt deja hotarate, decizia este luata si ajung constranse de sot, de copii, de prieteni, de diversi factori. Greu reusim sa mai convingem o mamica sa nu mai renunte. De aceea, este necesar acest cabinet, dar trebuie sa dezvoltam o strategie prin care sa ajungem mai din timp la mamicile care ajung la noi in ultimul stadiu“, a declarat Florin Gherasa, duhovicul Maternitatii “Elena Doamna” din Iasi.

În urma consilierii, femeia a conștientizat că a păstra copilul este o idee mult mai bună. Drept urmare, ea a primit tot ajutorul necesar pentru a întreține întreaga familie.