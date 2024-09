O femeie din Mureș a intrat de 2 ori în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung și sănătos păr din lume. La ce trucuri apelează

Susanne Kalb Orels a intrat de două ori în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung și sănătos păr din lume! De asemenea, românca a scris și o carte de succes, ”Părul și recordurile mele. Secretul unui păr sănătos și frumos”.

Susanne Kalb Orels s-a născut în satul Dedrad, comuna Batoş, din Mureș. De profesie este cosmeticiană și încă din copilărie a avut această pasiune de a avea un păr frumos și sănătos. Iar, în 2001, cel mai mare vis al ei s-a îndeplinit: a intrat pentru prima oară în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung și sănătos păr din lume.

La vremea respectivă, părul ei avea lungimea de 180 de centimetri. În 2002, Susanne Kalb Orels a stabilit un al doilea record mondial, având părul de 194 de centimetri, cu 30 de centimetri mai lung decât înălțimea pe care o are. Acest lucru i-a adus mari realizări în plan profesional. A primit multe oferte în Germania, acolo unde locuia, iar oamenii o opreau pe stradă să o întrebe care este rutina ei zilnică pentru o podoabă capilară atât de frumoasă.

Așa că Susanne s-a decis să împărtășească cu lumea secretele la care apelează pentru a avea un păr de invidiat. Astfel, românca a reușit să-și mulțumească fanii, dar și să-i ajute pe cei care se confruntau cu diverse probleme ale scalpului și părului. Sunt o mulțime de sfaturi și rețete pentru a avea un păr sănătos și pentru a stopa căderea lui.

„Având de mică pasiune pentru un păr frumos şi estetic, am decis să fac şcoala de cosmetică-coafură şi manichiură. Acest lucru m-a ajutat să îmi ating scopul pe care mi l-am propus, de a avea cel mai frumos, lung şi sănătos păr din lume. Pentru atingerea acestui obiectiv am avut nevoie de multă disciplină, ambiţie, seriozitate şi mult optimism pe care am reuşit să-l transmit şi mai departe oamenilor din jurul meu”, dezvăluia Susanne în urmă cu ceva timp.