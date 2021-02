O fostă campioană la înot doarme într-un cimitir de 4 ani: “Supraviețuiesc fără vreun ban”. Laraine McHendrie Decarie a studiat la o facultate renumită din Montreal

Laraine McHendrie Decaire, fostă campioană la înot a Marii Britanii, trăiește pe străzi de patru ani, pentru că “nu își poate accesa pensia”. Acest lucru s-a întâmplat în urma schimbărilor pensiilor din țara pe care a reprezentat-o la diferite competiții în 1980. În prezent, ea doarme într-un cimitir din Londra.

Drama lui Laraine McHendrie Decarie, fostă campioană la înot

În vârstă de 64 de ani, Laraine McHendrie Decarie trăiește trăiește pe o bucată de carton în afara unei biserici din Londra, după ce și-a pierdut toate finanțele. Potrivit declarațiilor sale, a început să muncească de la 14 ani, a studiat la prestigioasa Universitate McGill din Montreal și a avut în anii ’80 momentele sale de glorie, când a mers la concursurile internaţionale atât sub drapelul Marii Britanii, cât şi sub cel al Canadei.

Fosta campioană la înot s-a retras din sport la începutul anilor ’90 şi a decis să călătorească în întreaga lume. Ea a lucrat în diferite ţări ca bonă sau ca asistentă socială și, în tot acest timp, a cotizat la două sisteme de pensii din Marea Britanie. În urmă cu mai bine de 30 de ani, când a revenit pe pământ britanic, ea a început să se confrunte cu sărăcia, iar în urmă cu patru ani a ajuns pe străzi.

“Din păcate, mi-am pierdut toţi banii. Am ajuns în situaţa asta, de fapt, din cauza schimbărilor din sistem, a furtului, a fraudelor şi a diferitor lucruri de genul acesta. Am cotizat la sistemul de pensie probabil de la vârsta de 14 ani, când încă eram la şcoală, pentru că am început să lucrez de la 11 ani. Dar acum au schimbat vârsta de pensioare şi acum este de 66 de ani. Aşa că cele două pensii pentru care am plătit au fost decalate, acum nu sunt eligibilă. Este o lume complet diferită acum, în care am aşteptat cu nerăbdarea pensia pentru care am plătit, dar sistemul mi-a luat-o”, a declarat Laraine McHendrie Decarie pentru publicația Mirror.



Astfel, fosta sportivă mai are de așteptat doi ani ca să primească pensie…

“În ultimii 4 ani, nu am avut absolut niciun ban. Am fost norocoasă că am participat la mai multe acțiuni de voluntariat și prin intermediul lor aveam acces la mâncare”, a mai spus Laraine McHendrie Decarie, potrivit sursei citate mai sus.

Mai multe ONG-uri au încercat să ajute să primească o locuinţă socială, dar n-a îndeplinit criteriile, pentru nu suferă de boli mintale şi nici nu are în întreţinere minori sub 16 ani.

“Rareori se plânge de ceva. Nu bea, nu consumă niciun fel de substanțe. Nu înjură, se roagă mult. Probabil asta a ținut-o în viață. Dar o femeie de vârsta ei nu mai poate trăi pe străzi. Din păcate, țara ei a uitat-o. Nu e un caz singular”, a afirmat Vicki McGarrigle, care implicată într-un ONG care ajută oamenii străzii din Londra.

Laraine McHendrie Decarie are şi talent la desenat, însă, de când doarme pe străzi, artrita de care suferă s-a agravat şi îi este tot mai greu să se coordoneze.