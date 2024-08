O gimnastă din Brazilia a devenit virală după ce fanii i-au găsit profilul de Tinder. „Nimic serios, dar...”

Gimnasta braziliană Flavia Saraiva, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de anul acesta, a devenit virală pe rețelele sociale.

Asta după ce fanii au descoperit că sportiva are cont pe Tinder, iar discuțiile despre ea au umplut internetul. Sportiva în vârstă de 24 de ani are descrierea profilului în limba portugheză. Ea spune în această descriere că nu caută „nimic serios, dar depinde”, arată The Sun.

De asemenea, ea se mai descrie ca fiind „gimnastă, sportivă olimpică și medaliată la Jocurile Olimpice și la Mondiale”.

Mulți internauți s-au declarat încântați că gimnasta are cont pe Tinder

Apariția acestei informații i-a bucurat pe mulți dintre utilizatorii rețelelor sociale. „Flavia Saraiva ne arată că este exact ca noi”, a scris o persoană.

Fanii de pe rețelele sociale au glumit că își vor face un upgrade la contul de Tinder pentru a se asigura că au șanse să se întâlnească cu fosta vicecampioană mondială.

Alții au glumit despre această situație, spunând că dacă o sportivă plină de farmec precum ea are nevoie de Tinder pentru a-și găsi un partener, oamenii obișnuiți nu au nicio șansă.

„Ce putem spune despre simplii muritori care folosesc mai mult de 3 sau 4 aplicații de dating în același timp și încă nu au găsit pe nimeni?”, a scris cineva.

Alte persoane au comentat, însă, că este posibil ca sportiva să aibă nevoie de aplicații de acest tip pentru că este mult prea ocupată să se antreneze și să participe la competiții pentru a avea timp să cunoască oameni noi.

Totul se întâmplă la doar câteva săptămâni după ce Saraiva a câștigat bronzul cu echipa Braziliei la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea a atras atenția și atunci, când s-a prezentat la concurs cu un ochi vânăt, după ce s-a accidentat în timp ce se antrena la paralele înainte de competiție.

