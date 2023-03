O iartă după ce l-a lăsat la orfelinat?! Gheboasă clarifică scandalul cu mama naturală

Transparența lui Gheboasă este la cote maxime în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO. Cântărețul a fost prezent la premiera filmului „Haita de acțiune”, alături de iubita din dotare, tânăra fiind și motivul pentru care fostul „Faimos” a părăsit Survivor. Trapperul deja folosește apelativul „soția”, explicând fundamentul acestei legături strânse. Se pare că Luiza îi este alături lui Gheboasă încă din copilărie, artistul apreciindu-i loialitatea.

„Soția” nu este singura care i-a fost alături lui Gheboasă, ci și familia adoptivă. Părinții vitregi l-au luat la vârsta de șase ani dintr-un centru de plasament, 15 ani mai târziu mama naturală ieșind să facă declarații publice, referitoare la fiul devenit celebru. Tânărul comentează afirmațiile celei care i-a dat viață, în rândurile de mai jos.

( NU RATA: ANDI CONSTANTIN A IEȘIT LA “INTERVAL”! GHEBOASĂ ÎL CERE LA BĂTAIE PE FOSTUL “BURLAC”, DUPĂ ÎNFRÂNGEREA CU ZANNI )

Gheboasă face declarații exclusive despre cele mai importante femei din viața lui: „Familia mea și Luiza au stat lângă mine și m-au susținut”

CANCAN.RO: Cum adică îi zici „soția”, urmează să o ceri?

Gheboasă: Îi zic «soția», că așa ne ziceam de mult, nu aveam cum altfel, suntem împreună de când eram copii, altfel n-am cum să îi zic.

CANCAN.RO: Urmează să o ceri, să te pui în genunchi?

Gheboasă: Cine știe? Rămâne surpriză!

( VEZI ȘI: GHEBOASĂ A UITAT DE BĂTAIA PRIMITĂ DE LA ZANNI ȘI A SCOS CAPUL ÎN LUME! S-A PREZENTAT LA NUBA CU IUBITA ȘI… )

CANCAN.RO: Oamenii când dau de faimă și de bani poate tind să uite de unde au plecat. Aici mă refer și la femeia care a stat lângă tine când erai mic. Cum ai gestionat tu treaba asta?

Gheboasă: Totul e trecător, inclusiv faima și banii. La final rămâi doar cu familia și cu oamenii care ți-au fost alături în momentul în care ți-a fost cel mai greu. Familia mea și Luiza au stat lângă mine și m-au susținut, indiferent că am făcut lucruri rele sau lucruri proaste. Când am ajuns aici nu aș putea să dau cu piciorul la tot ce am creat până acum.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat cu doamna care a ieșit în spațiul public și a povestit tot episodul „maternal”?

Gheboasă: Pentru mine e un subiect încheiat, pentru că pe mine nu mă afectează și nici nu vreau să arunc cu noroi în mama mea, e persoana care pe mine m-a făcut, mi-a dat viață și o respect pentru asta. Nu-mi doresc să arunc cu noroi în ea, nu îmi doresc să mai creez o discuție din asta, pentru mine subiectul acesta e mort, toată lumea a văzut ce se întâmplă pe TikTok și fiecare să-și tragă cu părerea de acolo, eu nu mai vreau să comentez acest subiect.

( CITEȘTE ȘI: ATAC DUR LA ADRESA LUI GHEBOASĂ! ZANNI SPUNE ADEVĂRUL DESPRE COMPORTAMENTUL FOSTULUI CONCURENT DE LA SURVIVOR 2023 )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.