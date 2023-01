Gheboasă a părăsit competiția „Survivor România” 2023 de la Pro TV, în ediția din data de 11 ianuarie. La scurt timp de la ieșirea din show, artistul a spus și care a fost adevăratul motiv pentru care a ales să plece din Republica Dominicană și să se întoarcă acasă. Iată detaliile mai jos, în articol.

Condițiile din junglă sunt grele, iar concurenții care participă în cadrul emisiunii „Survivor România” de la Pro TV trebuie să îndure un mediu mult mai diferit față de cel pe care îl au acasă, în confortul propriu. Lipsa hranei și a condițiilor de trai decent și-au spus cuvântul în cazul lui Gheboasă, artistul în vârstă de 21 de ani. Tânărul a părăsit emisiunea care se filmează în Republica Dominicană și s-a întors acasă, în România, unde îl aștepta partenera sa de viață.

Gheboasă: „Eu îmi făceam nevoile spate în spate cu Carmen Grebenișan sau cu Vica”

În cadrul unui live de pe platforma Tik Tok, Gheboasă a vorbit despre experiența pe care a trăit-o la „Survivor România”, în Republica Dominicană.

„Am fugit din emisiune. Eu știam că dacă după emisiune, după consiliu, mă trimiteau iar în junglă, nu puteam să mă duc iar în junglă. Păi nu mâncam nimic, frate. Stăteam pe acolo pe jos și nu mâncam nimic. Erau acolo păianjeni. Mamă, m-a mușcat un păianjen de ureche, dar m-a stors doctora aia. Uite ce perciuni am, zici că sunt Elvis Presley. Foarte greu cu insectele alea acolo, cu mediul ăla de-a acolo.

Trebuia să ne facem nevoile spate în spate. Eu îmi făceam nevoile spate în spate cu Carmen Grebenișan sau cu Vica. Mi-era și rușine. Mergeam prin pădure, ne vedeam c****ii unul altuia. Vorbesc pe față, nu mai vorbesc și nu mă mai ascund acum. Ne vedea c****ii unul la altul, ești nebun la cap? Ne făceam nevoile unii lângă alții, miroseam toți… Ce naiba vreți să vă mai zic? Nu puteam să mă obșnuiesc. De abia am prins și eu o lună, două, trei, patru de confort, să trăiesc și eu mai bine.

Păi eu trebuia să merg la trei Survivor, ați înebunit la cap? Și acum când am mâncat și eu o familie de cozonac, am dat iar de Survivor? Nu mi-a convenit și am plecat de acolo. Aia e. Știu că dăunează la imaginea mea. Oricum nu aveam eu o imagine prea «clean» (n.r. curată). A dăunat la imaginea mea, dar cumva o să mă revanșez, pentru că puștii care mă iubesc, o să mă vrea la concerte în continuare. O să vrea să mă vadă în toate orașele în care o să mă duc anul ăsta, iar anul ăsta o să vă promit că Gheboasă o să rupă tot”, a mărturisit artistul.

Sursă foto: capturi video YouTube – din cadrul „Survivor România”