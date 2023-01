Gheboasă își scoate outfitul la înaintare! Cât a cheltuit cântărețul pe accesorii și haine: „Când aude mamaia câți bani am dat, plânge”

Gheboasă a devenit un cântăreț de succes, iar în urma aparițiilor sale pe scenă a căpătat o comunitate frumoasă de fani. Tinerii au pus ochi pe el, iar acum, ori de câte ori își face apariția, cântărețul nu mai scapă. Nici situația financiară nu-i strică imaginea, căci în cadrul unui „Outfit check” acesta a avut grijă să prezinte fiecare articol vestimentar pe care îl purta și să îi menționeze prețul.

Gheboasă și-a prezentat outfitul. Cântărețul nu poartă deloc haine ieftine!

Gheboasă a fost supus unui outfit check, așa că mândru tare s-a apucat să ia fiecare articol vestimentar în parte și să îi specifice prețul. Cântărețul a pornit de la încălțăminte și a menționat că pe acele Air force-uri a cheltuit „4 bețe”, adică 400 de lei. Treningul de la Nike spune că a costat între 1.000- 1.300 de lei, iar tricoul de la Palm Angels nu valorează mai puțin de 1.500 de lei. Geaca e „priceless” spune el, căci a cumpărat-o de la un tovarăș.

În schimb, lanțul pe care îl poartă Gheboasă la gât costă 2.000 de euro, iar inelul 300 de euro. Unde mai pui ceasul care se ridică la prețul de 500 de euro!

Cu toate acestea, cireașa de pe tort a fost reprezentată de lenjeria intimă a solistului. Acesta purta o pereche de boxeri de la Armani pe care a menționat că nu a cheltuit nici mai mult nici mai puțin de „6 bețe”, adică 600 de lei.

„Bagă la picioare, aicia Air force-uri 4 bețe, mi i-am luat de la Târgoviște, de acolo de la mamaia Leana. Ia uite, pantalonii ăștia, tot treningul ăsta de la Nike am dat pe el 10 bețe, 11, 12, nu știu că l-am găsit diferit rău de tot, aiurea.

Un tricou Palm Angels care am dat pe el 15 milioane. Când aude mamaia că am dat atâția bani pe el, plânge frate. Geaca asta e priceless că am luat-o de la un tovarăș că nu mă mai interesează. Lanțul e 2.000 de euro, inelul 300. Și ceasul, să moara mama de nu e și ăsta vreo 500 de euro, Armani. Și chiloții ăștia care am dat 6 bețe pe ei”, a spus Gheboasă.

Gheboasă, concurent la „Survivor România 2023”

Gheboasă se numără printre cei 12 Faimoși care vor porni în lupta pentru supraviețuire din Dominicană. La doar 21 de ani, acesta a acceptat provocarea fără să-i fie teamă, așa că cei care îl apreciază așteaptă cu sufletul la gură să-l urmărească în competiție.

Pe numele lui real, Gavriș Gabriel, acesta provine din Târgoviște, însă locuiește în Capitală. S-a făcut remarcat datorită unei melodii lansate anul trecut și al cărei videoclip a avut un mare succes. Ulterior, și-a mărit comunitatea de fani după colaborarea cu Lil Cagula și Bogdan de la Ploiești. Acum, cântărețul este pregătit să facă furori pe micile ecrane!