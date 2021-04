O întâmplare i-a salvat viața Cameliei Miroșeru. Fără să aibă vreun simptom, vedeta s-a dus la medic și a aflat că are cancer

Au trecut două luni și jumătate de când Camelia Mitoșeru s-a operat pe creier, iar acum vedeta spune că este aproape recuperată.

Într-un interviu recent, mama lui Mihai Mitoșeru a dezvăluit, la Antena Stars, cum a aflat că are o tumoră pe creier, iar și despre evoluția bolii.

Mai mult, experiența a apropiat-o de Dumnezeu. Un incident minor care a făcut-o, însă, să se ducă la medic.

Citește și: Camelia Mitoșeru, mama celebrului prezentator, despre operația pe care a suferit-o pe creier: ”Mă simt excelent!”

„Eu cred total în Dumnezeu. (…) Dintr-o întâmplare m-am dus să-mi fac un control la cap, pentru că mi se părea ciudac că aveam momente când o luam un pic într-o parte, dar fiind cu cățelul, deci cu lesa, mă echilibram.

Nu am avut niciun fel de simptom care să mă atenționeze că am așa ceva. Îți închipui că mie, poate, ăsta mi-a crescut în 10 ani în cap. (…) În general, boala pe care am avut-o eu o fac femeile după ce intră la menopauză”, a explicat mama lui Mihai Mitoșeru.

Acum se pregătește de Paște

Totodată, Camelia Mitoșeru a confirmat că acumse simte bine, face plimbări și se pregătește pentru Paște. „Sunt acasă, mă plimb, sunt în parc. Sunt foarte bine. Aștept Paștele cu drag. (…) Obosesc destul de repede și nu vreau să forțez. Părul mi-a crescut, că am fost rasă în cap”, a spus Camelia Mitoșeru la Antena Stars.

Medicul Vlad Ciurea, despre starea Cameliei Mitoșeru după operație

Prof. Univ. Dr. Vlad Ciurea este neurochirurgul care a operat-o pe cunoscuta actriță pe 4 februarie, după ce i-a fost descoperită o tumoră beningă-meningiom la nivelul capului. În urmă cu câteva zile, medicul era destul de optimist în legătură cu starea de sănătate a Cameliei Mitoșeru.

“Și-a revenit. Se alimentează, se deplasează singură. Nu are niciun deficit de mișcare. Din punct de vedere neurologic și al stării fizice este foarte bine.

A plecat cu Mihai de mânuță, pe picioarele ei, acasă. Considerăm vindecat cazul chirurgical. Suntem în legătură, există un tratament acordat.

Este oficial și ținem legătura în continuare cu doamna mai departe, orice solicitare va fi oricând binevenită și vom răspunde. Nu are nicio interdicție. se recomandă să stea cât mai mult la pat”, a declarat Vlad Ciurea atunci.

Nu rata: Oana Roman, noi informații despre operația la cap a actriței Camelia Mitoșeru: “Intervenția va fi făcută de un mare neurolog”