O învățătoare din Vâlcea, împătimita păcănelelor?! Tânăra este acuzată de părinții elevilor că nu le-a înapoiat banii dați cu împrumut, pentru că i-ar fi pierdut la cazinou

O învăţătoare din Râmnicu Vâlcea a fost suspendată şi este la un pas de a fi exclusă din învăţământ după ce mai mulţi părinţi au reclamat că au împrumutat-o cu bani şi aceasta refuză să-i mai înapoieze. Conducerea şcolii susţine că de 4 ani învăţătoarea ar fi o împătimită a jocurilor de noroc. Comisia de disciplină s-a întrunit şi a suspendat-o temporar, dar se va ajunge, probabil, la desfacerea contractului de muncă.

Totul a ieşit la iveală când, pe reţelele sociale, au apărut mai multe imagini în care învăţătoarea fura jucării de la mall-ul din centrul oraşului. S-a ales cu dosar pe penal.

Dosar și pentru furt

Cea care fură păpușile este cadru didactic la o școală din municipiul Râmnicu Vâlcea, iar cu ajutorul camerelor de filmat instalate în magazin a fost surprinsă de mai multe ori când sustrăgea păpușile. Ca să nu dea de bănuit, după ce dezlipea alarmele de pe produse, lipindu-le pe raft, și le băga în geantă sau plasă, alegea un alt produs mai ieftin și se ducea să-l achite. „I s-a întocmit dosar penal pentru furt. Dosarul a fost înaintat instanţei”, a declarat Cătălin Udrea, purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea.

Părinţii elevilor au recunoscut-o pe învăţătoare şi au mers la conducerea scolii şi au dat declaraţii cum că aceasta le-ar fi cerut bani împrumut şi nu i-a mai înapoiat.

„Eu i-am dat în repetate rânduri bani pentru că plângea şi îmi spunea că are mari probleme. Ba că fratele ei a fost amendat în Germania, ba diverse probleme. Nu mi-a dat banii înapoi. Am urmărit-o într-o zi. Am văzut-o cum intra la jocurile de noroc”, spune Ana Ivănescu, mama unei eleve.

A ajuns de patru ori în comisia de disciplină, pentru că joacă la păcănele

Şi conducerea şcolii ştia că învățătoarea juca la păcănele. A fost de patru ori în comisia de disciplină. S-a împrumutat şi la cămătari şi acum are poprire din salariu pentru că aceştia au apelat la executori judecătoreşti. Învăţătoarea a refuzat să comenteze acuzaţiile. Miercuri se va decide soarta cadrului didactic.

Material realizat de corespondentul Elena AILUŢOAEI.