O localnică din Bangkok a vrut să o bată pe Oana Paraschiv. Urmărire ca în filme la Asia Express. Ce s-a întâmplat când a ajuns lângă ea

Momente de panică pentru Oana Paraschiv și Mihai Găinușă! O localnică din Bangkok a vrut să o bată pe concurentă! Urmărire ca în filme în ediția de ieri, 18 septembrie, a emisiunii Asia Express! De la ce a pornit totul? Ce le-a făcut femeia furioasă în timp ce încercau să găsească o mașină pentru a continua cursa?

Tensiunea a fost la cote maxime pentru Oana Paraschiv și Mihai Găinușă! Cei doi concurenți nu numai că erau sub presiune pentru a duce la sfârșit cursa, ci au ajuns într-o situație și mai complicată!

O femeie din Bangkok a fost pe urmele lor, dar povestea este departe de a se fi terminat. De aici până la țipete și amenințări a fost doar un pas!

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au fost urmăriți de localnică la orice pas. Femeia s-a ținut după ei cu un scooter, le arăta dragonfruits și îi filma!

Cei doi nu se așteptau la o asemenea situație, iar concurenta este de părere că localnica ar fi crezut că i-ar fi furat fructele dragonului, motiv pentru care a simțit că era gata să recurgă la violență.

„O doamnă foarte zgomotoasă, urla și flutura coji de fructul dragonului. Ne-a arătat semne obscene. Ne-am dat seama că era supărată. S-o fi gândit că i-am furat fructele dragonului. Am făcut treaba. Aia vrea să mă bată. Am mers să oprim mașini. Nu oprea nimeni”, a mărturisit Oana Paraschiv.