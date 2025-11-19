O mai știi pe Adriana Muraru, colega Andreei Esca la Știrile Pro TV? Cum arată și ce a ajuns să facă pentru bani acum, după ce s-a retras din televiziune

Adriana Muraru, colega și ”rivala” Andreei Esca, a fost una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din România. După ce a renunțat la cariera din televizune, jurnalista s-a reprofilat, și-a urmat visul și a devenit antreprenoare.



Până în anul 2017, Adriana Muraru a fost una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din România. Aceasta și-a început cariera în platourile de televiziune de la TVR, apoi s-a alăturat echipei de la Pro, iar ultima colaborare a fost cu postul Digi24.

Cu ce se ocupă acum Adriana Muraru, fosta colegă a Andreei Esca

Pe vremea când împărtășeau aceeași pasiunea, Adriana Muraru a fost cea care îi ținea locul Andreei Esca la pupitrul știrilor Pro. Deși mulți credeau că între cele două există o rivalitate, pasiunea lor comună a pus bazele unei prietenii solide.

Fosta jurnalistă a ales să plece de la pupitrul știrilor și să își construiască o carieră în antreprenoriat. După ce a renunțat la TV, Adriana Muraru și-a urmat visul și a debutat în lumea afacerilor.

„Am luat această decizie pentru că am un alt proiect, la care țin foarte mult. Mi-am dat seama că am nevoie de timp și de atenție pentru a mă ocupa de el și a trebuit să aleg. Este vorba despre o editură de cărți pentru copii și adolescenți. Îmi doresc să fac asta de foarte multă vreme. Mult timp a fost un gând, acum îl pun în practică. Dintotdeauna mi-am dorit să dezvolt un proiect care să aibă legătură cu cărțile. Mă gândeam și la o librărie, la un moment dat. Mi-am dat seama că ori fac acest proiect acum, ori nu îl mai fac deloc”, spunea Adriana Muraru în 2017.

Pasionată de literatură, aceasta și-a deschis propria editură de cărți pentru copii și adolescenți. La vremea respectivă, Andreea Esca a fost cea mai mare susținătoare a fostei sale colege, semn că prietenia lor a dăinuit în tot acest timp.

”O știti probabil pe Adriana Muraru de la radio sau de la televiziune… Ce nu stiti poate este că a decis să-și împlinească un vism iar visul ei a devenit realitate. E o editură care publică romane pentru adolescenți. M-am bucurat astăzi să-i fiu alături pentru lansarea cărții ” O fata din bucăți”, a scris Andreea Esca, la acea vreme.

