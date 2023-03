O mai ții minte pe Geta? Actrița care a scris istorie pentru cinematografia românească împlinește 55 de ani

În anul 1986 regizorul Nicolae Corjos aducea în fața românilor un film ce avea să cucerească publicul, „Liceenii”. Viața tinerilor de liceu surprinși în cadrul producției a fascinat publicul din România. Printre personajele care au avut priză la public s-a numărat și Geta, simpatica parteneră a lui Ionică. Rolul Getei a fost interpretate de actrița Cesonia Postelnicu, care l-a vremea respectivă avea doar 17 ani? Acum, actrița a împlinit 55 de ani. Îți mai amintești de ea?

Producția „Liceenii” a avut un succes răsunător, iar personajele au fost repede iubite de către public. Unul dintre personajele care a ajuns repede la inima publicului a fost Geta. Aceasta i-a surprins pe spectatori cu dezinvoltura sa și aerul jucăuș. Pe vremea când actrița Cesonia Postelnicu interpreta rolul Getei avea numai 17 ani și era încă la liceu.

După ce a citit scenariu, Cesonia Postelnicu a știut că rolul Getei i se potrivește, așa că nu a ezitat nicio secundă și l-a ales imediat. Deși distribuția era formată în mare parte din adolescenți, rezultatul a fost unul de excepție, iar pentru fiecare dintre actorii ce au jucat în seria de filme a reprezentat un pas important în carieră.

„Eram la liceu în ultimul an, deci încă minoră. Am fost contactată de regizorul Nicolae Corjos, care mi-a dat scenariul filmului și mi-a spus să îmi aleg ce personaj feminin doresc. Am intrat în casă pe ascuns cu scenariul, deși nu mai puteam de nerăbdare, am așteptat să vină seara pentru că dacă mă duceam la culcare și spuneam noapte bună știam că mama nu mai intră la mine în cameră, am citit scenariul cu o lanternă sub pătură.

A doua zi m-a rugat să mă duc la el și să-i spun ce am ales. Am ales-o pe Geta pentru că era personajul în care m-am regăsit. Eram toți atât de copii și copiii pe vremea aia erau atât de puerili! Niciunul dintre noi nu a știut ce i se întâmplă de fapt. A fost ca un vis. Am făcut cu atâta credință totul și cu atâta bucurie și lejeritate… A fost extraordinar. Primul film a fost minunea lumii”, a declarat Cesonia Postelnicu, potrivit adevărul.ro.

Viața actrițe Cesonia Postelnicu după „Liceenii”

Rolul Getei din producția „Liceenii” i-a deschis Cesonia Postelnicu calea către lumea actoriei. Cariera acesteia nu s-a încheiat după filmările seriei de filme. Aceasta a ales să rămână pe scenă, însă pe scena teatrului.

Cesonia Postelnicu a continuat să încânte publicul, iar în prezent este actriță la Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti. Aceasta nu mai este o liceancă, a evoluat și chiar ieri, 10 martie, a împlinit vârsta de 55 de ani. Actrița a fost serbată așa cum se cuvine, iar urările și mesajele de bine au curs din partea apropiaților și a fanilor.

