O mămică de 19 ani este terorizată de iubitul ei: ”Mă bătea, îmi smulgea părul din cap…”

Denisa Margină are doar 19 ani însă a îndurat destule nedreptăți pentru vârsta ei. Tânăra este terorizată de iubitul ei căruia i-a dăruit și o fetiță.

L-a ales partener de viață însă nu a știut ce va păți. Denisa a început o relație cu un tânăr care părea să fie un om ok. După trei luni, adolescenta a rămas însărcinată, iar atunci a început să-și schinbe și iubitul ei atitudinea. A început să consume alcool din ce în ce mai mult și și-a dat aramă pe față.

”A fost ok cam trei luni de zile, nu bea. După trei luni am rămas însărcinată. Era foarte gelos, îsi făcea tot felul de filme şi mi-a stricat telefonul ca să nu mai vorbesc cu ai mei. În timpul sarcinii a început să bea din ce în ce mai mult şi să dea în mine. Am vrut să plec de la el de nenumărate ori, chiar şi când eram însărcinată. Mi-am făcut bagajul, eram în depresie, nu ştiam ce e ăla somn, ce e aia mâncare”, a povestit tânăra la Acces Direct.

Tânăra, aflată departe de părinţi, ar fi avut nevoie de sprijinul unui adult, însă mama lui nu i-a luat niciodată apărarea, deşi vedea cum se poartă fiul ei cu iubita lui: ”Mă bătea, mă jignea în faţa ei, îmi smulgea părul din cap”, a mai spus fata de 19 ani.

Iubitul Denisei a alungat-o din casă

Timp de trei ani, Denisa a îndurat bătăi crunte cauzate de gelozia de nestăvilit a tatălui copilului ei. Își dorea cu ardoare o familie și se sacrifica de dragul fetiței sale. Iubitul Denisei n-a ținut cont însă de absolut nimic, nici măcar de fetița de un an pe care o are și a alungat-o pe tânără din casă.

„Mi-a spus să plec din casa lui pentru că el şi-a găsit o persoană acolo. Mi-a spus că mă caută şi în gaură de şarpe, oriunde mă găseşte mă taie, mă omoară, mă taie bucăţi şi îmi ia copilul. A spus să plec, dar să las fetiţa la mama lui. I-am spus că nu pot să îmi las copilul. (…) Dădea în mine efectiv ca un animal. Deci nu are inimă în dânsul, nu are suflet, nu are nimic. Dădea în mine cu picioarele, cu pumnii. Mi-a pus şi de câteva ori cuţitul la gât. Şi mi-a spus că mă omoară. El cu mâna lui mă taie şi mă face bucăţi.”, a mai spus Denisa.