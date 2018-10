Tânără din Constanța, bătută pe terenul de sport de un elev al unui liceu din oraș

O tânără de 25 de ani a ajuns la spital, miercuri, cu lovituri la cap, după un conflict cu un elev, în curtea Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, unitate de învățământ la care studiase și ea.

Potrivit reprezentanților Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, incidentul s-a petrecut, miercuri, în jurul prânzului, când tânăra de 25 de ani, fostă elevă a colegiului, a pătruns pe terenul de sport și a intrat în dialog cu un grup de elevi ai liceului. (VEZI ȘI: SCENE INCREDIBILE ÎN TIMIȘOARA. ELEVĂ BĂTUTĂ CU PUMNII ȘI PICIOARELE, SUB PRIVIRILE COLEGILOR)

„Dialogul a degenerat în conflict şi unul dintre elevi a agresat-o fizic”, a precizat reprezentanți din conducerea liceului.

Tânăra a suferit un traumatism cranian, având nevoie de îngrijiri medicale, şi a fost apelat serviciul de urgență 112. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD, care i-a acordat primul ajutor medical, iar apoi a transportat-o la spital. Conducerea școlii a informat Inspectoratul Școlar Județean Constanţa şi urmează să stabilească și ce pedeapsă va suferi elevul care a agresat-o pe tânără.

„Conducerea școlii a dispus convocarea în regim de urgență a consiliului clasei din care face parte elevul, pentru data de 1 noiembrie, în cadrul căruia se vor stabili sancțiunile ce vor fi aplicate conform legislaţiei în vigoare”, au mai transmis reprezentanții colegiului.

O elevă de 16 ani, din Călărași, a fost bătută în curtea școlii de o soție geloasă. Aceasta bănuiește că eleva întreține relații intime cu soțul său. Mai mult, afirmă că acesta i-a cumpărat ”amantei” minore un telefon de 3.000 de lei. Cazul a intrat, acum, în atenția polițiștilor, cu atât mai mult cu cât presupusa amantă este minoră. (VEZI ȘI: SCENE REVOLTĂTOARE. ELEVĂ DIN PLOIEŞTI, BĂTUTĂ ŞI UMILITĂ DE DOUĂ COLEGE)

Un alt caz a avut loc în Călărași

Incidentul s-a petrecut în curtea Liceului ”Dan Mateescu” din Călărași și doar intervenția promptă a unui profesor a făcut ca situația să nu degenereze. Eleva a fost agresat de o femeie care era însoțită de alte cinci persoane. Profesorul a provestit ce s-a întâmplat.

„O elevă era agresată de mai multe persoane, însemnând vreo 4-5 persoane. Din discuții, din ce țipau ele, am înțeles că acea elevă întreținea relații cu soțul uneia dintre ele. Am luat eleva în brațe, am băgat-o în școală. Între timp acele persoane au încercat să mi-o smulgă din mână pentru a o bate în continuare. Ţipau că soțul aceleia i-ar fi cumpărat un telefon de 3.000 de lei, fapt care a fost confirmat de spusele elevei și ale colegelor”, a declarat profesorul pentru România TV.