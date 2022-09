O navă NASA se pregătește de atac. Este programată să lovească un asteroid de mărimea unui stadion de fotbal

Luni seară, 26 septembrie, o navă robotizată ce aparține Administrației Naționale Aeronautică și Spațială (NASA) este programată să lovească un asteroid din spațiul cosmic. Află care este motivul atacului și ce riscuri presupune acesta.

Nava spațială deținută de NASA, pe nume DART, va repera un asteroid de mărimea unui stadion de fotbal numit Dimorphos. După, aproximativ, o oră de la identificare, dacă totul decurge conform planului, DART se va izbi de ținta sa cu suficientă forță pentru a devia ușor, de la cursul său, asteroidul. Scena se va desfășura la aproape 10 milioane de kilometri de Pământ.

Motivul pentru care nava NASA va ataca asteroidul

Mașinăria proiectată pentru zboruri spațiale este programată să lovească un asteroid îndepărtat cu 25.500 de kilometri pe oră în spațiul cosmic, pentru a demonstra capacitatea viitoare a agenției de a apăra Pământul de pericolele din spațiu.

Asteroidul imens nu reprezintă o amenințare pentru Pământ, dar misiunea DART este primul test fizic în spațiu al unuia dintre principiile de bază ale NASA: apărarea planetară.

Dacă DART reușește să împingă cu succes asteroidul în afara traiectoriei, s-ar putea dovedi o strategie de apărare viabilă, în cazul în care oamenii de știință descoperă un asteroid care se îndreaptă spre planeta noastră cu o dimensiune și greutate suficiente pentru a lovi cu consecințe potențial catastrofale.

Mai mult, oamenii de știință au identificat majoritatea asteroizilor gigantici ce ar putea nimici planeta, dar niciunul dintre aceste obiecte cunoscute nu reprezintă o amenințare. Ceea ce îi îngrijorează pe specialiști sunt miile de asteroizi mai mici, de dimensiuni similare cu Dimorphos, care zboară în spațiu, în apropierea Pământului și care ar putea, într-o zi, să îi intersecteze calea. Unul dintre aceștia, ciocnindu-se cu Pământul, ar putea provoca o devastare mai puternică decât orice armă nucleară testată vreodată pe această planetă.

Cât de mare este nava spațială DART

Interesant este că nava spațială DART, construită la Universitatea Johns Hopkins și lansată în noiembrie 2021, este minusculă în comparație cu Dimorphos.

„Vorbim despre ceva de mărimea unui cărucior de golf care se lovește de ceva de mărimea unui stadion”, spune Nancy Chabot, responsabilă de coordonarea DART în Laboratorul de Fizică Aplicată Johns Hopkins. „Așa că puteți vedea că este vorba despre un mic imbold”, a mai adăugat aceasta.

Dimorphos are o mărime impresionantă, el are aproximativ 160 de metri și face parte dintr-un sistem de doi asteroizi, de unde și numele DART, care înseamnă Double Asteroid Redirection Test (Test de redirecționare a unui asteroid dublu). Al doilea asteroid este numit Didymos și are aproximativ 780 de metri.

