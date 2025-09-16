O nouă descoperire rară în Ierusalim! S-a scris istorie: „În ultimii 100 de ani, am găsit doar 17”

Descoperire rară în Ierusalim! Arheologii au scos la lumină un obiect istoric vechi de 2.270 de ani. Robert Kool, șeful departamentului de numismatică al IAA (Autoritatea pentru Antichități din Israel), a transmis că doar 17 astfel de piese au fost găsite în ultimii 100 de ani.

Arheoloaga Rivka Langler a fost cea care a făcut descoperirea neașteptată. Mai exact, aceasta a scos la lumină o monedă de aur veche de 2.270 de ani, ce o înfățișează pe regina egipteană Berenice II. Piesa este extrem de rară și datează încă din timpul domniei lui Ptolemeu al III-lea, al treilea conducător al dinastiei ptolemaice. Doar una singură a fost găsită în Ierusalim și alte 17 în mai multe părți ale lumii.

Cum a fost descoperită moneda din Ierusalim

Arheoloaga Rivka Langler a descoperit moneda veche în timp ce analiza solul excavat, potrivit publicației științifice LiveScience. Pe una dintre fețe portretul reginei Berenice II, care poartă o tiară, un voal și un colier. Pe revers este înfățișat un corn al abundenței și două stele, alături de inscripția grecească „Basileisses” – „al Reginei”.

Moneda întărește ideea că Berenice II nu a fost doar o consortă, ci o regină cu autoritate. De asemenea, este o dovadă a influenței Egiptului ptolemaic asupra regiunii și a rolului pe care regina l-a avut în consolidarea puterii dinastiei.

„Este o monedă superbă. În ultimii 100 de ani, am găsit doar 17 astfel de monede”, Robert Kool, șeful departamentului de numismatică al IAA, într-un videoclip în care vorbește despre monedă.

Indiciile arată existența unor conexiuni comerciale și politice mai complexe decât se credea, însă cercetătorii se întreabă cum a ajuns această monedă în Ierusalim. Arheologii presupun că piesa ar fi făcut parte dintr-un set de monede oferite soldaților după Al Treilea Război Sirian (246–241 î.Hr.).

„Moneda de aur ne spune clar că Ierusalimul era un oraș important, conectat la elita politică și economică a vremii”, a spus profesorul Yuval Gadot, de la Universitatea din Tel Aviv.

Descoperirea incredibilă mai arată că orașul nu a rămas un așezământ marginal, după distrugerea Primului Templu de către babilonieni. Se pare că a intrat din nou în circuitele comerciale și culturale.

Citește și: Cine este românul care a primit „Nobelul american” pentru contribuția la dezvoltarea unui tratament revoluționar