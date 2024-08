O nouă lovitură pentru sportivii români! Ministerul Educației taie jumătate din bursele de merit și de excelență

Încă o lovitură vine pentru sportivii români. Ministerul Educației taie jumătate din bursele de merit și de excelență acordate elevilor care iau premii la concursuri sportive. Astfel, mulți dintre sportivi pierd și puținii bani pe care îi primeau pentru munca și performanțele lor. Decizia a revoltat multă lume și a atras numeroase reacții.

Din luna septembrie, viața sportivilor români o să fie mai grea, căci mulți dintre aceștia vor pierde și minimul de ajutor pe care îl aveau din partea statului. Ministerul Educației taie jumătate din bursele de merit și de excelență acordate elevilor care iau premii la concursuri sportive. Astfel, de luna viitoare vor fi recompensați cu 450 sau 600 de lei lunar numai câștigătorii competițiilor organizate de inspectorate și cele internaționale. Ei bine, această decizie va afecta mii de copii aflați la începutul carierei sportive.

Ideea că statul român susține numai declarativ pepinierele de sportivi se adeverește, din nou, după ce Ministerul Educației a redus premiile care pot aduce elevului o bursă de merit, în lunile de școală. Experții Ministerului Educației și-au dat seama că nu pot susține asemenea cheltuieli și au schimbat criteriile, pentru viitorul an școlar. Conform noii decizii, au fost anulate dintre criterii medaliile de la concursurile liceelor sportive, regionale și interjudețene. Decizia vine după un an în care au primit burse de merit 8.500 de elevi cu medii generale sub 5 și 168 cu 1 și ceva.

„Orice ajutor e o mână întinsă pentru performanță”

Decizia Ministerului Educației a revoltat multă lume, confirmând, din nou, ideea că statul român susține numai declarativ pepinierele de sportive. Mulți dintre cei care își înclină atenția asupra unui sport provin din familii cu venituri medii, așa că orice ajutor este un pas în plus și o investiție în performanță.

„Stimularea din punct de vedere financiar este destul de slăbuță. Foarte mulți sportivi sunt din familii de nivel mediu sau submediu, și atunci orice ajutor e o mână întinsă pentru copilul ăla, ca să poată face sport de performanță”, spune profesor Ion Toma, directorul Liceului Sportiv Mircea Eliade, potrivit stirileprotv.ro.

