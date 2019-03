O nouă metodă de înșelăciune a luat amploare în România: lozuri în plic FALSE. Loteria Română a făcut anunțul

O nouă metodă de înșelăciune a luat amploare în România: lozuri în plic false! Loteria a făcut anunțul și, prin intermediul unui comunicat, îi îndeamnă pe jucători să fie atenți.

“Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. atrage atentia cu privire la faptul ca, in ultima perioada, s-au inmultit cazurile de persoane, in special varstnici, care au fost inselate de catre indivizi necunoscuti cu lozuri in plic falsificate, cu premii constand in autoturisme.

Precizam pe aceasta cale ca produsele de tip loz instant se cormercializeaza exclusiv in spatiile autorizate de C.N. „Loteria Romana” S.A. (agentii proprii, agentii mandatare, punctele de vanzare autorizate din cadrul grupului Carrefour, Inmedio si Tabac Xpress) si numai de catre angajatii din spatiile respective.

Totodata, mentionam faptul ca, in prezent, Loteria Romana detine in portofoliul de produse doar lozuri care ofera, exclusiv, premii in bani.

Pentru orice nelamurire si informatii suplimentare, rugam jucatorii sa se adreseze angajatilor Loteriei Romane din agentiile loto sau Biroului Comunicare si Protocol (tel. 0372.137.351, mail pr@loto.ro)”, este comunicatul postat pe site-ul oficial al Loteriei Române.