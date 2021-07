O seară la club s-a transformat într-un adevărat fiasco pentru o tânăra. Lumina UV i-a expus lenjeria intimă

Pentru Rhia Adams o noapte de distracție la club s-a transformat în una dintre cele mai jenante experiențe din viața sa. Atunci când luminile UV s-au aprins, toată lumea a putut să îi vadă lenjeria intimă, care nu era din „colecția bună”.

Aproape fiecare femeie a trecut prin vechea dilemă, întrebându-se dacă astăzi este o zi potrivită pentru lenjeria intimă sexy sau pentru cea ascunsă în fundul dulapului, de bunicuță și atât de confortabilă. Ei bine, Rhia Adams a ales varianta din urmă și s-a bucurat de lenjeria confortabilă, ne având planuri prea mari. Însă, în scurt timp alegerea s-a dovedit destul de proastă.

Aceasta a ieșit în oraș și în cele din urmă a ajuns în club, unde a avut parte de o adevărată surpriză. Deși credea că nimeni nu o să îi vadă lenjeria intimă, s-a înșelat amarnic. Tânăra de 26 de ani le-a povestit internauților că în momentul în care luminile UV ale clubului s-au aprins, lenjeria ei de bunicuța a fost văzută de toată lumea, aceasta strălucea în întuneric.

„Eu și prietena mea Chelsie am decis în ultimul minut să ieșim în oraș și am ajuns să bem câteva pahare într-un club.

Sinceră să fiu, am fost puțin îngrijorată înainte de a ieși, deoarece nu ieșisem de mult din cauza pandemiei și eram cam nervoasă în legătură cu ridicarea restricțiilor. Nu am acordat atenția vestimentației, am mers pe confort.

Eram în club cântând, făcând câteva poze, atunci când Chelsie mi-a atras atenția că lenjeria mea strălucea sub lumina UV. M-am simțit atât de jenat și am vrut imediat să plec, dar am găsit rapid partea amuzantă și am decis să fac un TikTok despre asta!”, a spus Rhia Adams

În mod surprinzător, clipul hilar a devenit rapid viral, peste 60.000 de oameni comentând și împărtășind situații similare.

Sursa foto: Tiktok