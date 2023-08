O solistă de muzică populară, lovită de mașină la o nuntă. Se dusese să-și ia pantofii. „Am auzit roțile scârțâind”

Daniela Ploia a fost lovită de o mașină în timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Interpreta de muzică populară trebuia să cânte la o nuntă, dar în urma incidentului programul artistic a fost dat peste cap.

Daniela Ploia a povestit cum a fost la un pas de a fi victima unui grav accident, în urmă cu ceva timp. Totul s-a întâmplat cu puțin înainte ca artista să întrețină atmosfera în cadrul unui eveniment, acolo unde a fost invitată să cânte.

Interpreta de muzică populară a fost lovită de un autoturism în timp ce se afla pe trecerea de pietoni

Înainte de a începe programul artistic, cântăreața a mers să-și ia pantofii din mașină. Fiind parcarea mult mai departe de local, Daniela Ploia a trecut pe trecerea de pietoni pentru a ajunge la autoturism, însă, în timp ce traversa a fost lovită brusc de o mașină ce rula cu viteză mare.

„Eram la eveniment, trebuia să îmi încep programul. A trebuit să merg la mașină pentru a îmi lua pantofii de acolo. Mașina se afla în parcarea restaurantului unde cântam. Pentru a ajunge în parcare trebuia să traversez pe trecerea de pietoni. M-am asigurat, ca de obicei, am văzut că nu vine nici o mașină, m-am angajat să traversez și m-am trezit lovită. Tot ce am auzit au fost roțile scârțâind”, a povestit artista pentru SpyNews.

Cântăreața susține că șoferul respectiv avea o viteză mare, și, după impact, s-a făcut nevăzut. În continuare, polițiștii caută să identifice mașina persoanei în cauză.

„Avea o viteză foarte mare, a reușit să frâneze și m-a lovit în frânare. Am căzut, m-am speriat, nu știu exact ce s-a întâmplat… Cel / Cea care era la volan m-a ocolit pur și simplu și a plecat. Nu am apucat să văd numărul mașinii, a fost ceva foarte scurt”, a mai spus Daniela Ploia.

Din fericire, artista nu a fost rănită grav. Cu toate acestea, Daniela Ploia a fost afectată de tot ceea ce s-a întâmplat, mai ales că și-a decalat programul de cântare.

„M-am lovit la șold și umăr, nu am simțit pe loc gravitatea, am fost foarte speriată. Trebuia să intru la program, nu am reușit să fac asta imediat. Mirii erau nedumeriți și nu înțelegeau de ce nu cânt, le-am stricat puțin programul, chiar dacă a fost ceva tacit”, a precizat Daniela Ploia.

